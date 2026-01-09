Spectator de lux la FCSB – Beșiktaș! „Magicianul”, surprins în tribune la amicalul roș-albaștrilor. Foto

ADVERTISEMENT

FCSB a început în forță cantonamentul din Antalya, cu un amical împotriva turcilor de la Beșiktaș. Bucureștenii au fost urmăriți îndeaproape de unul dintre foștii lor jucători. Cine și-a făcut apariția în tribune.

Constantin Budescu, cu ochii pe FCSB

Majoritatea echipelor din SuperLiga au bifat deja primele meciuri de verificare. Vineri, 9 ianuarie, a venit și rândul campioanei en-titre, care s-a testat într-un amical cu Beșiktaș, locul 5 din Turcia.

Printre cei prezenți în tribune au fost și . FCSB a mai fost urmărită însă de cineva.

Mai exact, Constantin Budescu, a venit să o vadă la treabă pe FCSB. Reporterii FANATIK l-au surprins discutând cu foștii colegi, printre care Valentin Crețu sau Mihai Popescu, alături de care a jucat la Farul.

Constantin Budescu, de vorbă cu Mihai Popescu la amicalul FCSB-ului din Antalya

Budescu a mai urmărit-o pe FCSB în acest sezon

Nu este prima dată când Constantin Budescu vine la un meci de-al FCSB-ului. Mijlocașul român a mai fost prezent la un meci pe care bucureștenii l-au jucat în campionat contra uneia dintre fostele sale echipe.

Mai exact, El nu fusese singur, ci își luase soția și copilașii la meci. Partida s-a încheiat cu scorul de 1-1.