Spectator de lux la FCSB – Beșiktaș! „Magicianul”, surprins în tribune la amicalul roș-albaștrilor. Foto

Unul dintre foștii jucători importanți de la FCSB a venit să îi vadă pe bucureșteni la amicalul cu Beșiktaș din Antalya. Cum a fost surprins, de fapt.
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
09.01.2026 | 17:38
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Fostul jucător de la FCSB a venit să îi vadă pe bucureșteni la amicalul din Antalya. Sursa Foto: FANATIK.
FCSB a început în forță cantonamentul din Antalya, cu un amical împotriva turcilor de la Beșiktaș. Bucureștenii au fost urmăriți îndeaproape de unul dintre foștii lor jucători. Cine și-a făcut apariția în tribune.

Constantin Budescu, cu ochii pe FCSB

Majoritatea echipelor din SuperLiga au bifat deja primele meciuri de verificare. Vineri, 9 ianuarie, a venit și rândul campioanei en-titre, care s-a testat într-un amical cu Beșiktaș, locul 5 din Turcia.

Bucureștenii l-au debutat și i-au oferit totodată banderola de căpitan lui Andre Duarte. Printre cei prezenți în tribune au fost și oficialii FRF, care au fost întâmpinați cu căldură de Mihai Stoica. FCSB a mai fost urmărită însă de cineva.

Mai exact, Constantin Budescu, cel care profită din plin de timpul liber pe care îl are la dispoziție după despărțirea de CS Tunari în toamna anului trecut, a venit să o vadă la treabă pe FCSB. Reporterii FANATIK l-au surprins discutând cu foștii colegi, printre care Valentin Crețu sau Mihai Popescu, alături de care a jucat la Farul.

Constantin Budescu FCSB
Budescu a venit să o vadă pe FCSB în cantonament. Sursa Foto: FANATIK.

 

Constantin Budescu, de vorbă cu Mihai Popescu la amicalul FCSB-ului din Antalya

Budescu a mai urmărit-o pe FCSB în acest sezon

Nu este prima dată când Constantin Budescu vine la un meci de-al FCSB-ului. Mijlocașul român a mai fost prezent la un meci pe care bucureștenii l-au jucat în campionat contra uneia dintre fostele sale echipe.

Mai exact, Budescu a fost văzut pe Arena Națională la meciul FCSB – Petrolul în etapa 17 din SuperLiga. El nu fusese singur, ci își luase soția și copilașii la meci. Partida s-a încheiat cu scorul de 1-1.

