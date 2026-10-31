Spectatori de lux la „Derby della Madonnina”! Edi Iordănescu, prezent și el în tribune. Marele Kaka, doar cuvinte de laudă despre Chivu. Video

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. Meciul este considerat de mulți ca fiind unul dintre cele mai importante derby-uri din fotbalul italian. Astfel, mai multe vedete au fost zărite în tribunele stadionului San Siro.

Fostul mare fotbalist brazilian de la AC Milan a apreciat munca depusă de Cristi Chivu la Inter Milano. De asemenea, în mod evident, Kaka a vorbit cu această ocazie și despre fosta sa echipă. „Inter continuă să se descurce bine, așa cum a făcut-o sezonul trecut. Inter e echipa pe care toți vor să o învingă. Chivu, ca antrenor, este o surpriză plăcută. Inter nu a început bine, dar Chivu a corectat situația. Lupta pentru titlu nu este, însă, închisă. Cred că sunt mai multe echipe care pot câștiga campionatul, care este lung. AC Milan trebuie să aibă constanță în joc și în rezultate.

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Cu siguranță adversarele vor avea perioade mai proaste și Milan trebuie să profite. Milan este în construcție. Timp de șapte ani, a fost Milanul lui Leao, un jucător extraordinar. Acum, lucrurile sunt diferite. Echipa se bazează pe forța colectivă, cu doi lideri: Modric, care rămâne creierul de la mijlocul terenului, și Ramos, golgheterul. Va fi nevoie de timp pentru ca lucrurile să funcționeze. Cel mai important este ca țintele să fie înalte, inclusiv în Europa League”, a spus Kaka, citat de

”Derby della Madonnina” s-a jucat cu vedete în tribune: Edi Iordănescu, prezent de asemenea pe „San Siro”

Prima mare figură surprinsă de camerele de filmat ale stadionului este Kaka. Fostul câștigător al Balonului de Aur, fotbalist al lui AC Milan, a fost zărit în timp ce se bucura la golul marcat de Christian Pulisic, în minutul 4 al partidei de la Milano. Următoarele secvențe de joc l-au adus în prim-plan și pe Zlatan Ibrahimovic. Suedezul părea îngândurat de ceea ce vedea în debutul derby-ului. De menționat este că Ibrahimovic este unul dintre puținii fotbaliști care au evoluat atât pentru Inter, cât și pentru AC Milan. Mai mult, Zlatan a fost coleg de echipă cu Cristi Chivu, în perioada 2007-2009.

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După golul de 2-0, camerele de filmare s-au îndreptat spre fostul jucător al lui AC Milan, Demetrio Albertini. Fostul atacant, care a evoluat și pentru FC Barcelona, a urmărit partida alături de șeful Ligii Italiene de Fotbal, Ezio Maria Simionelli. Un alt oficial prezent la duel a fost Luigi De Siervo, Directorul General al Serie A.

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Acesta a fost surprins în timp ce privea cu mare interes desfășurarea ostilităților din ”Derby della Madonnina”. De asemenea, și Edi Iordănescu, fostul selecționer al României a fost prezent pe stadion la această partidă. El a postat pe Facebook mai multe clipuri video realizate de la fața locului.

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Cristi Chivu nu avea nicio victorie în ”Derby della Madonnina” înaintea episodului de sâmbătă seară

Românul a impresionat pe banca celor de la Parma, reușind salavarea de la retrogradare în ultima etapă a sezonului 2024-2025. Performanța sa i-a convins pe conducătorii de pe ”Giuseppe Meazza” să îi ofere rolul de antrenor principal al primei echipe. Chivu a confirmat în scurt timp și a avut un prim sezon legendar, câștigând eventul în Italia. Totuși, victoria în ”Derby della Madonnina”, din postura de antrenor, a rămas un ”vis interzis”, până acum, pentru român. .