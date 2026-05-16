Speculă uriașă înainte de Universitatea Craiova – U Cluj! Cât a ajuns să coste un bilet la negru pentru meciul de titlu din Bănie

Interes uriaș pentru Universitatea Craiova – U Cluj, meciul care poate aduce titlul în Bănie după 35 de ani. Biletele s-au epuizat rapid, iar acum sunt revândute la prețuri uriașe.
Tibi Cocora
16.05.2026 | 13:34
Febra titlului a cuprins Craiova înaintea duelului de foc dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj, partidă care poate aduce primul campionat în Bănie după o așteptare de 35 de ani. Atmosfera din jurul stadionului „Ion Oblemenco” a devenit incendiară încă din momentul punerii în vânzare a biletelor, care s-au epuizat în doar câteva ore. Cererea uriașă a deschis, însă, imediat și piața neagră, unde bișnițarii au început să vândă tichetele la prețuri de câteva ori mai mari decât cele oficiale.

Prețurile au explodat pe piața neagră înainte de Universitatea Craiova – U Cluj

Interesul pentru meciul dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj a fost unul uriaș, mai ales că formația lui Filipe Coelho poate cuceri titlul chiar în fața propriilor suporteri. Fanii olteni au luat cu asalt platformele de ticketing, iar toate biletele disponibile au fost vândute în aproximativ șase ore.

La momentul punerii în vânzare, clubul a afișat prețuri accesibile pentru un meci cu o asemenea miză. Un tichet la Peluza Nord costa 35 de lei, în timp ce accesul la Peluza Sud era 60 de lei. Pentru Tribuna a II-a, suporterii au plătit 70 de lei, iar la Tribuna I prețurile au fost de 120 de lei în sectorul 1 și 100 de lei în restul sectoarelor. Cel mai scump bilet a fost la VIP, acolo unde un tichet costa 200 de lei. Inclusiv locurile de parcare din apropierea stadionului au fost scoase la vânzare pentru 60 de lei.

• Peluza Nord – 35 lei
• Peluza Sud – 60 lei
• Tribuna II – 70 lei
• Tribuna I, sector 1 – 120 lei
• Tribuna I, restul sectoarelor – 100 lei
• Tribuna VIP – 200 lei
• Parcare stadion – 60 lei

Doar că, imediat după epuizarea biletelor, au apărut și anunțurile de revânzare. Pe rețelele sociale și pe diferite platforme online, tichetele pentru duelul care poate decide campioana României au început să fie vândute la prețuri de patru sau chiar cinci ori mai mari decât cele oficiale.

Astfel, bilete care inițial costau 35 sau 60 de lei au ajuns să fie scoase la vânzare și cu 300-400 de lei, în timp ce pentru zonele bune ale stadionului sumele cerute au trecut deja de 700 de lei.

În ziua meciului, un bilet ar putea ajunge și la 1.000 de lei

În jurul stadionului „Ion Oblemenco” se anunță o atmosferă explozivă, iar speculanții mizează pe disperarea fanilor care vor încerca să intre pe stadion în ultimele ore înaintea fluierului de start.

Potrivit informațiilor FANATIK, există deja estimări conform cărora anumite bilete ar putea ajunge chiar și la 1.000 de lei în ziua partidei, mai ales dacă Universitatea Craiova este favorită la câștigarea titlului.

Câți bani a încasat Universitatea Craiova după cel mai rapid sold-out din istorie

Oltenii se pregătesc să ia cu asalt stadionul „Ion Oblemenco” pentru meciul dintre Universitatea Craiova și U Cluj. Așa cum a anunțat în exclusivitate FANATIK, toate biletele destinate suporterilor echipei gazdă s-au epuizat în doar 6 ore de la momentulm punerii în vânzare.

Capacitatea arenei din Bănie este de 30.983 de locuri, iar 5% din tichete vor ajunge, potrivit regulamentelor, în tabăra oaspeților. Duelul din etapa a 9-a din SuperLiga marchează și o bornă interesantă: cel mai rapid sold-out din ultimii 25 de ani pentru Universitatea Craiova.

Cum cele aproape 31.000 de bilete au fost vândute, încasările au fost pe măsură. Mihai Rotaru, acționarul majoritar al clubului, a bifat o lovitură importantă financiară: aproximativ 200.000 de euro. Suma nu este deloc de neglijat, asistența de pe „Ion Oblemenco” impresionând în acest sezon.

