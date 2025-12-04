Sport

„Sper să nu iasă la pensie”. Florin Cernat, mesaj pentru Mihai Stoica după „transferul” la FCSB

Florin Cernat (45 de ani) și-a luat în serios rolul de director sportiv la FCSB. Noul oficial al roș-albaștrilor are o relație specială cu Mihai Stoica (60 de ani), pe care l-a rugat „să nu iasă la pensie”
Cristian Măciucă
04.12.2025 | 08:00
FCSB a realizat deja primul transfer după numirea lui Florin Cernat în funcția de director sportiv. Este vorba despre Andre Duarte, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK. „Diamantul” susține că munca sa ar fi mult mai grea fără suportul lui Mihai Stoica, președintele C.A. al roș-albaștrilor.

Florin Cernat îl roagă pe Mihai Stoica să rămână la FCSB

FANATIK a anunțat în exclusivitate că Florin Cernat este noul director sportiv de la FCSB. Fostul mijlocaș ofensiv s-a despărțit de FC Voluntari la jumătatea lunii noiembrie.

„Pentru mine e un pas înainte. Până la urmă am ajuns la cea mai titrată echipă din România, campioana României. E un pas foarte mare pentru mine în carieră.

E un club mare, un club cu pretenții, la care, într-adevăr, vii și lucrezi cu drag și cauți să faci ce este mai bine pentru performanța pe care ți-o dorești.

Eu încerc să îmi fac cât mai bine meseria și să fac exact ce mi se cere. Pentru că d-asta am fost adus aici pe partea pe scoutingul”, a declarat Florin Cernat.

Florin Cernat și Mihai Stoica se cunosc de 32 de ani

Mihai Stoica este nașul de cununie al lui Florin Cernat. Cei doi se cunosc încă din anii ’90, când Meme era conducător la Oțelul Galați, iar Cernat fotbalist. Acum, „diamantul” visează să îi calce pe urme nașului său, pe care îl roagă să rămână cât mai mult timp în clubul patronat de Gigi Becali.

„Cum a zis și Meme, biroul meu va fi în mașină sau în avion. Cam asta ar trebui să facă un director sportiv, să aducă jucătorii de care e nevoie.

Meme este cel mai bun conducător pe care l-am cunoscut. Eu sunt la început și am multe de învățat. Și vreau să învăț multe de la el. Eu sper să nu iasă acum la pensie, sper să mai stea să lucrăm împreună”, a adăugat directorul sportiv de la FCSB.

Florin Cernat, declarații despre funcția pe care o ocupă la FCSB, dar și dezvăluiri despre relația cu MM Stoica

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
