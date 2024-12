Echipa națională de fotbal a României . „Tricolorii” au fost în urna a doua valorică și au evitat adversare dificile din prima urnă valorică. Austria este echipa repartizată în grupa României dintre capii de serie.

„Sper să nu intervină cineva să anuleze această tragere!”. Andrei Vochin, reacție spumoasă după ce știm adversarele pentru Mondial. „Grupă prietenoasă”

Naționala României va juca pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026 cu Austria, Bosnia, Cipru și San Marino. „Tricolorii” au avut parte de o tragere la sorți foarte bună și au evitat adversari de calibru, mai ales din prima urnă valorică.

, iar oficialul FRF a reacționat cu privire la viitoarele adversare ale României din drumul spre Campionatul Mondial. România a făcut o campanie excelentă în Liga Națiunilor și a câștigat toate jocurile din grupă.

„Pot să fac o glumă? Sper să nu intervină cineva să anuleze aceste alegeri. Să nu ne schimbe cineva tragerea la sorți. Nu trebuie să se refacă pentru că cel puțin teoretic este una dintre cele mai bune grupe pe care le puteai trage și dacă te lăsau să alegi aceste echipe și voi spune și de ce.

Dacă e să mă refer numai la cifre, din prima urnă valorică, Austria este echipa cu cel mai mic coeficient. Din a cincea urnă valorică, San Marino este echipa cu cel mai mic coeficient. Din a patra urnă valorică, Cipru este echipa cu al patrulea coeficient din coadă.

Singura formație, dar care nu are cine știe ce coeficient este Bosnia. Mi se pare că este o grupă abordabilă din punct de vedere cifric vorbind am tras cam ceea ce se putea trage mai bine. Din punct de vedere al distanțelor de parcurs, din nou am tras foarte bine”, a spus Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA.

„Avem o oră și jumătate cu avionul până la Viena, probabil că până în Bosnia tot o oră și jumătate, Cipru – pământ românesc, iar San Marino.. (n. r. umplem stadionul ăla micul)”, a completat Horia Ivanovici.

Andrei Vochin: „ Vom juca cel puțin 6 meciuri pe teren propriu”

„Altă chestiune pentru această Generație de suflet cum i-a zis Edi Iordănescu este faptul că practic vom juca cel puțin 6 meciuri pe teren propriu. Pentru că în Cipru și San Marino, la meciurile din deplasare, stadionul va fi plin de români, în Austria probabil că ne vom duce la 50-50, singura problemă va fi într-adevăr în Bosnia.

Probabil că se va juca la Zenica, acolo unde și Edi Iordănescu a jucat în Liga Națiunilor unde am pierdut 1-0 și este un stadion greu, o atmosferă dificilă. Deci Bosnia dacă se putea să facem ceva să nu intre aici. Este o tragere la sorți prietenoasă”, a încheiat Andrei Vochin.

Tragerea la sorți a grupelor de calificare pentru CM 2026. Grupele complete

Grupa A: Câștigătoarea dintre Germania / Italia, Slovacia, Irlanda de Nord, Luxemburg

Grupa B: Elveția, Suedia, Slovenia, Kosovo

Grupa C: Învinsa dintre Portugalia / Danemarca, Grecia, Scoția, Belarus

Grupa D: Câștigătoarea dintre Franța / Croația, Ucraina, Islanda, AzerbaijanGrupa E: Câștigătoarea dintre Spania / Olanda, Turcia, Georgia, Bulgaria

Grupa F: Câștigătoarea dintre Portugalia / Danemarca, Ungaria, Irlanda, Armenia

Grupa G: Învinsa dintre Spania și Olanda, Polonia, Finlanda, Lituania, Malta

Grupa H: Austria, România, Bosnia și Herțegovina, Cipru, San Marino

Grupa I: Învinsa dintre dintre Germania / Italia, Norvegia, Israel, Estonia, Moldova

Grupa J: Belgia, Țara Galilor, Macedonia de Nord, Kazakhstan, Liechtenstein

Grupa K: Anglia, Serbia, Albania, Letonia, Andorra

Grupa L: Învinsa dintre Franța / Croația, Cehia, Muntenegru, Insulele Feroe, Gibraltar

FRF, prima REACTIE OFICIALA dupa tragerea la sorti a preliminariilor CM 2026: „Cea mai buna grupa!”