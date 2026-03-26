„Speram să ajungem la penalty-uri!”. Oficialul FRF a dezvăluit de ce România nu a avut niciun șut pe poarta Turciei: „Nu suntem în stare, atât putem!”

Chiar dacă suporterii români au avut așteptări ridicate de la acest baraj, echipa națională a pierdut la limită, 0-1, în fața Turciei. Jucătorii pregătiți de Mircea Lucescu nu au impresionat prin lejeritate, iar în unele momente au părut apăsați de presiune. Acest lucru a fost remarcat și de un oficial FRF, care a expus culisele eșecului de la Istanbul.

Andrei Vochin a dezvăluit de ce România nu a avut niciun șut pe poarta Turciei

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Andrei Vochin a mărturisit că e . Oficialul FRF este de părere că strategia a fost ca echipa să ajungă cât mai departe în meci, iar mai apoi o sclipire să poată face diferența în duelul de pe Beșiktaș Arena.

„Ce putem să mai facem acum? Nu au fost operați de personalitate jucătorii, însă astăzi atât au putut. Tot ce era de speriat la început, pe mine nu m-a dat pe spate! Nu sunt foarte sigur că Turcia era de eliminat, dar puteam să îi păcălim la un moment dat. Atmosfera din stadion nu mi s-a părut așa cum era descrisă, să nu poți să joci.

Dacă am fi putut să jucăm ofensiv, consider că puteam să îi reducem la tăcere. Am avut momente bune, iar tribunele au tăcut, nu a fost nimic special! Să plecăm de la ideea de start, la valoarea loturilor. Ce am putut să facem ca să trecem de diferența de valoare? Am făcut în așa fel să nu ne creeze probleme ofensive, pentru că nu ne-au creat probleme ofensive”, a declarat Andrei Vochin.

„Tricolorii” sperau să ajungă la penalty-uri

În continuare, în partida de la Istanbul. Andrei Vochin consideră că elevii lui Mircea Lucescu nu pot face ambele faze, iar diferența s-a făcut la acest capitol. Totuși, Vochin a amintit de bara lui Stanciu, dar și de ocazia mare ratată de Hagi.

„În schimb, e clar că nu putem face ambele faze! Toată lumea a muncit ca să blocheze adversarul și a mai existat acea putere ca să facă a doua fază. Noi am reușit să facem în această seară a fost să îi blocăm pe unde am putut. Din păcate, nu am făcut trecerea în faza ofensivă. Am sperat că mergem la penalty-uri, astea au fost motoarele noastre, nu am putut să facem faza ofensivă. Am sperat că își vor pierde răbdarea și că vor greși la o fază din atacul nostru.

Eu, de la stadion, am simțit că acești băieți au făcut tot ce au putut în seara aceasta. Realitatea tristă, pe care eu am simțit-o de la stadion, e că atât au putut băieții în această seară. În condițiile acestea, din punctul meu de vedere, mi-aș fi dorit mai mult, dar nu s-a putut. Au un antrenor bun, italian, și jucătorii au știut să gestioneze momentul.

Am avut bara lui Stanciu plus ocazia mare a lui Ianis. Nu suntem în situația ca să putem face ambele faze ale jocului. Nu am vorbit cu Mircea Lucescu, a fost un haos la organizare. Știu că echipa va fi întârziată, e control doping la acest meci”, a conchis Andrei Vochin.