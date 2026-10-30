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„Sperăm să o închidem până în pauză”. Andrei Nicolescu, ultimele detalii despre situația jucătorilor de la Dinamo

Tibi Cocora
30.10.2026 | 15:28
Speram sa o inchidem pana in pauza Andrei Nicolescu ultimele detalii despre situatia jucatorilor de la Dinamo
EXCLUSIV FANATIK
Andrei Nicolescu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA ultimele detalii despre negocierile cu Alberto Soro. Foto: Colaj Fanatik.
Andrei Nicolescu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA ultimele detalii despre negocierile cu Alberto Soro și revenirea lui Alexandru Musi.
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Dinamo încearcă să rezolve una dintre cele mai importante probleme contractuale din lot înaintea pauzei competiționale. Andrei Nicolescu a dezvăluit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, că negocierile pentru prelungirea înțelegerii lui Alberto Soro continuă, însă există un obstacol important: clauza de reziliere. Oficialul alb-roșilor a vorbit și despre situația medicală a lui Alexandru Musi, care se apropie de revenirea pe teren.

Andrei Nicolescu, ultimele detalii despre negocierile dintre Dinamo și Alberto Soro: „Sperăm să rezolvăm până în pauză”

Dinamo lucrează la definitivarea situației contractuale a lui Alberto Soro, fotbalist care a reușit să se integreze în angrenajul echipei pregătite de Nuno Campos. Spaniolul mai are contract cu formația din Ștefan cel Mare până în vara anului viitor, iar conducerea își dorește să ajungă la un acord pentru continuarea colaborării.

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Andrei Nicolescu a explicat că discuțiile sunt în desfășurare și că speră ca problema să fie rezolvată până la pauza competițională. Totuși, există o diferență importantă de opinie între club și reprezentantul fotbalistului: „Avem de rezolvat problema cu Soro, pe care sperăm ca până la pauza competițională să o rezolvăm. Depinde mult de cum apreciem noi clauza de reziliere. La un moment dat, știți cum e, dacă se blochează discuțiile, cineva poate să fie mai inteligent și să le deblocheze”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Dinamo vrea o clauză de reziliere de un milion de euro pentru Alberto Soro!

Principalul obstacol din negocierile dintre Dinamo și Alberto Soro îl reprezintă valoarea clauzei de reziliere. Conducerea dinamovistă își dorește ca noua înțelegere să includă o clauză de un milion de euro, însă agentul fotbalistului nu este de acord cu această sumă. Andrei Nicolescu a precizat că actualul contract nu conține o asemenea prevedere, iar diferența de viziune dintre cele două părți a complicat discuțiile.

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„Nu are clauză, tocmai asta e, că vrem să stabilim o clauză și e diferență de opinie. Noi vrem să ajungem la un milion de euro, dar agentul lui nu își dorește suma asta. Soro mai are contract până în vară. E un jucător care s-a integrat bine și își găsește rolul ăsta foarte bine definit în sistemul lui Nuno Campos”, a explicat Andrei Nicolescu.

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Când revine Alexandru Musi la Dinamo? Nicolescu a anunțat termenul estimat

Andrei Nicolescu a oferit și vești despre Alexandru Musi, care se pregătește să revină după accidentare. Fotbalistul a reluat antrenamentele, iar conducerea dinamovistă speră să îl vadă din nou disponibil în aproximativ două săptămâni. Totuși, oficialul a evitat să ofere o garanție privind data exactă a revenirii.

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Nicolescu a explicat că procesul de recuperare este influențat și de condițiile de pregătire, infrastructura nepermițând întotdeauna desfășurarea antrenamentelor în maniera dorită de stafful tehnic. Din acest motiv, clubul preferă să nu grăbească revenirea jucătorilor care au avut probleme medicale: „Musi e la antrenamente și el, probabil în două săptămâni îl vedem. Nu sunt sigur, antrenamentele sunt destul de grele, infrastructura nu ne ajută prea mult să facem antrenamentele cum le dorim și de aceea cred că nici nu se forțează pentru reveniri din accidentări”, a declarat Andrei Nicolescu.

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Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
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