Speranțe pentru FCSB să joace în Ghencea ”finala” cu CFR Cluj: ”Nu cred că mintea omului poate să fie întunecată până la final”

Ministrul Apărări Naționale, Vasile Dîncu, a precizat că nu are pentru închirierea stadionului ”Steaua”, lăsând să se înțeleagă că echipa lui Becali nu va fi primită pe noua arenă.

Gigi Becali încă mai crede că meciul FCSB – CFR Cluj se va disputa în Ghencea

Înaintea partidei de la Craiova, finanțatorul FCSB a lansat un la adresa lui Dîncu, pe care l-a amenințat cu pușcăria dacă nu va aproba ca meciul cu CFR Cluj să se joace în Ghencea.

Acum, după victoria din Bănie, Gigi Becali și-a mai îndulcit discursul și speră ca FCSB să fie primită pe stadionul ”Steaua”, dar precizează că în caz contrar ”finala” campionatului va avea loc la Buzău.

”Toată gălăgia pe care am făcut-o a fost ca un semnal alarmă și eu cred că vom juca pe Ghencea. Nu cred că mintea omului poate să fie întunecată până la final. Dacă nu, vom juca la Buzău. Am fost acolo, am făcut operațiuni, gazonul e bun.

Așa am fi vrut și noi să jucăm pe Arena Națională. Dacă vrei democrație, hai să facem referendum să vedem dacă lumea vrea evenimente de-alea cu muzică satanistică sau fotbal”, a declarat finanțatorul FCSB, la Pro Arena.

Ce îi cere Becali lui Mihai Rotaru

Gigi Becali speră ca Universitatea Craiova să o încurce pe CFR Cluj în partida din etapa a 9-a a play-off-ului din Casa Pariurilor Liga 1, dar în același timp nu s-ar supăra dacă oltenii își vor menaja o serie de titulari în cazul în care se califică în finala Cupei României.

”Mă aștept la ceva din partea Craiovei cu CFR. Dacă nu joacă finala Cupei mă aștept să joace cu toți jucătorii. Bine, ei au jucători de valoare care sunt rezerve și pot juca oricând cum sunt Mateiu și Nistor.

Bine, dacă bagă copii de 17 ani atunci e supărător. Am vorbit cu Rotaru și ne-am înțeles să nu mai facem din astea. Dar dacă joacă finala Cupei nu ai ce să-i spui. Ca să se dea la o parte, nu există niciodată. Nu se mai face așa ceva”, a spus el.

Becali, mesaj pentru meciul cu Voluntari

Latifundiarul din Pipera nu are emoții pentru întâlnirea din runda viitoare cu FC Voluntari, mai ales că ilfovenii sunt cu un pas în finala Cupei României și ar putea să nu folosească toți titularii.

”Dacă nu va aduce arbitri străini la meciul cu CFR Cluj, cred că va fi Istvan Kovacs. Mai e Feșnic care îmi place, chiar dacă e din Cluj. Eu nu mai zic nimic niciodată de Kovacs. Și-a spălat păcatele. E mare arbitru, e unul dintre primii din Europa.

Normal nu ar trebui să avem emoții cu Voluntari. E o mică emoție că e un joc de fotbal, dar în situația asta echipa zburdă singură. Mai ales că joacă și ei o finală de Cupă. Păi Craiova o să-și odihnească jucătorii, iar ei sunt proști să joace cu toată echipa?”, a încheiat Becali.