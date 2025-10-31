Sport

Speranțele lui Louis Munteanu, spulberate în direct: „Nu mai dă nimeni nici două milioane”

Louis Munteanu era văzut ca un produs bun de export al lui CFR Cluj, însă el a dezamăgit prin prestațiile din acest sezon. Cât mai valorează în acest moment atacantul clujenilor
Ciprian Păvăleanu
31.10.2025 | 08:00
Sperantele lui Louis Munteanu spulberate in direct Nu mai da nimeni nici doua milioane
Fostul selecționer al României i-a pus eticheta lui Louis Munteanu: „Nici 2 milioane de euro”. Foto: Sportpictures.eu
Victor Pițurcă a făcut praf speranțele lui Neluțu Varga și ale lui Louis Munteanu cu privire la un eventual transfer. Fostul selecționer al României este de părere că valoarea sa de piață a căzut în cap după turul de campionat sub așteptări pe care atacantul de 23 de ani l-a făcut.

Prețul lui Louis Munteanu s-a dus în cap. Victor Pițurcă a dat verdictul: „Nici 2 milioane”

La finalul unui sezon foarte bun la CFR Cluj, în care feroviarii au câștigat Cupa României și au terminat campionatul pe locul al doilea, iar Louis Munteanu a fost golgheterul SuperLigii României, Neluțu Varga spera să se îmbogățească pe urma atacantului său.

El a refuzat mai multe oferte venite din străinătate, nedorind să se abată de la prețul pe care i-l stabilise, undeva în jurul a 15 milioane de euro. Deși echipe precum Rennes sau Valencia s-au arătat interesate, atacantul a rămas la CFR Cluj, iar acest lucru s-ar putea să se dovedească o decizie greșită a conducerii ardelene.

Vestea că nu va părăsi campionatul românesc nici în acest an a venit ca o furtună pentru Louis Munteanu, care este doar o umbră a atacantului din stagiunea precedentă, care zguduia plasele tuturor adversarilor. Deși Neluțu Varga încă așteaptă o sumă de bani consistentă în schimbul său, Victor Pițurcă îi spulberă speranțele:

„După tot ce s-a întâmplat, cel mai bine ar fi să plece. Evoluția lui a fost una slabă. A regresat. El trebuia să ajungă la un nivel mai bun decât era. Se vorbea de 12-15 milioane de euro. Și eu mă miram la acele sume. Nimeni nu aruncă sume așa. Are calități de vârf, dar trebuie să facă mai mult. Nu mai dă nimeni nici două milioane, la ceea ce a jucat”, a spus Victor Pițurcă la Digi Sport.

Câte reușite are Louis Munteanu pentru CFR Cluj în acest sezon

Louis Munteanu a suferit în ultima perioadă atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere mental, fiind dezamăgit de nerealizarea unui transfer la o echipă de top din străinătate. Atacantul a intrat doar în 8 meciuri din 14 pentru CFR în campionat și a înscris un singur gol, contra lui Hermannstadt. Pe lângă această reușită, el a oferit și două pase de gol.

Atacantul de 23 de ani a înscris pentru CFR Cluj și în cupele europene, în victoria cu 3-0 a ardelenilor contra maghiarilor de la Paksi. La ultima acțiune a naționalei, Louis Munteanu a marcat și primul gol sub tricolor, în amicalul cu Moldova, iar realizările sale din acest sezon se opresc aici.

Care este ultimul club ce s-a interesat de Louis Munteanu

Louis Munteanu a fost curtat de mai multe echipe, însă forma sa din acest moment nu mai atrage atât de multe priviri. Totuși, ultima echipa care s-a informat despre posibilitatea de a-l transfera pe atacantul lui CFR Cluj este campioana Scoției, Celtic Glasgow.

În perioada de iarnă, scoțienii ar putea înainta o ofertă pentru vârful de 23 de ani, în condițiile în care Iuliu Mureșan a dezvăluit că vânzarea lui este o prioritate a lui CFR Cluj pentru a scăpa de problemele financiare. „Clubul Celtic a fost informat de deschiderea lui CFR Cluj pentru vânzarea lui Louis Munteanu în perioada de transferuri din iarnă”, au anunțat cei de la footballtransfers.com.

