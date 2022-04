Speriat de război, Armin Nicoară s-a decis să părăsească România. Saxofonistul, gata de o nouă viață în Dubai!

Armin Nicoară e dispus să spună „Adio, România!”, asta după ce a început să plătească rate la un apartament pe care și l-a achiziționat în Dubai. Tânărul saxofonist nu era foarte decis dacă va ține acel apartament doar pentru perioada vacanțelor sale în Emirate și îl va închiria în restul timpului, însă odată cu începerea războiului din Ucraina, artistul a luat o decizie.

Armin Nicoară părăsește România pentru Dubai

Cântărețul a vorbit cu FANATIK despre intenția ca în viitorul nu foarte îndepărtate să plece la arabi. A ales această țară în primul rând datorită climei și pentru că zborurile nu durează mult spre locurile unde are spectacole de obicei.

Inițial, a vrut să se stabilească în Statele Unite, însă distanța prea mare față de de restul Europei i-a zis că nu e o soluție tocmai ok. Nicoară a dat câteva scurte declarații și despre starea sa de sănătate, acesta trecând printr-o pneumonie severă de curând.

Acum este mai bine și își ia medicația conform prescripției doctorului. Cu toate că nu ar avea voie să cânte, solicitându-și prea mult plămânii, Armin încalcă recomandările doctorilor pentru că nu își poate dezamăgi publicul. A anulat deja trei evenimente, iar pe următorul nu are de gând să îl mai ignore.

Saxofonistul încalcă recomandările doctorului după ce și-a anulat deja trei evenimente

„Acum sunt mai bine. Am trecut peste problema cu boala, dar nu sunt refăcut 100%. Nu prea am voie să fac efort. Am avut o pneumonie și atunci am întrerupt orice spectacol. Doctorii mi-au zis că dacă risc și contractez vreun virus între timp s-ar fi putut să îmi fie mult mai rău.

Am evenimente în weekend și o să trec un pic peste ce mi s-a prescris de la doctor. Săptămâna trecută am anulat trei evenimente. Nu pot să nu mă prezint în fața oamenilor, pentru că îmi respect prea mult publicul. De vineri plecăm în Italia. Sunt peste 300 de oameni la fiecare eveniment”, a declarat Armin Nicoară pentru FANATIK.

ne-a vorbit, după cum spuneam în rândurile de mai sus, și despre achiziția apartamentului în Dubai. Nu a vrut să spună cifra exactă a locuinței sale din Emirate, dar a precizat că prețurile pornesc undeva de la 160.000 de euro.

„Da, voi pleca din România. Îmi era și foarte frică de război”

Nicoară plătește o sumă de bani la fiecare trei luni pentru apartamentul care este în construcție într-o clădire care va funcționa și ca hotel.

„Apartamentul este încă în construcție. Plătesc o rată la fiecare trei luni până am să îl achit integral. Apoi o să primesc rezidență în Dubai.

Deci, da, voi pleca din România. Am ales Dubaiul pentru că e mereu cald și de acolo ajung repede cu avionul la evenimente. Și Claudiei îi place foarte mult orașul. Sperăm să fie totul bine. Ne-am decis să facem acest pas important pentru că îmi era și foarte frică de război”, a mai spus Armin Nicoară.