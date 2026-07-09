„Spion” pentru Dinamo Kiev direct din SuperLiga. Cine este fostul rapidist care le-a furnizat informații vitale ucrainenilor despre U Cluj

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Astăzi, de la ora 20:00, U Cluj începe parcursul său în Europa League în compania celor de la Dinamo Kiev. Partida tur se vă desfășura în Polonia, pe Arena Lublin, Dinamo neputând juca partidele de acasă la Kiev din motive binecunoscute. Ucrainenii au primit însă informații importante despre echipa lui Cristiano Bergodi de la un fost jucător din campionatul României.

Tobias Christensen, fostul jucător de la Rapid, le-a spus ucrainenilor totul despre U Cluj

Dinamo Kiev a pregătit debutul de sezon în Austria, acolo unde a disputat și câteva partide amicale. Pe lângă , Dinamo Kiev a jucat (pe 28 iunie) și cu echipa la care s-a transferat recent Tobias Christensen – Wieczysta Cracovia. Rezultat final: 4-2 pentru Dinamo Kiev.

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Adversarul clujenilor privește cu seriozitate partida de astăzi și își tratează cu mult respect adversarul, despre care au încercat să afle cât mai multe informații. Astfel, membrii staff-ului ucrainean au profitat de întâlnirea cu Wieczysta pentru a discuta cu un fotbalist care cunoaște foarte bine Universitatea Cluj după cele două sezoane petrecute în România – . Interviul a avut loc după partida amicală disputată între cele două echipe pe pământ austriac.

„Universitatea este o echipă bună; bună din punct de vedere tactic, greu de jucat împotriva lor. Le place să țînă mingea, au jucători buni și experimentați. Au aripi rapide, controlează balonul, jucătorii schimbă pozițiile în teren și atacă bine spațiile. E dificil pentru mine să trag concluzii despre nivelul la care este Dinamo Kiev după un meci amical, sau să compar acest meci cu partidele jucate împotriva Universității Cluj. Cu toate acestea, mă aștept la un duel echilibrat” – Tobias Christensen, după Wieczysta Cracovia – Dinamo Kiev 2-4.

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Amicalul a avut un format mai puțin obișnuit. S-au jucat patru “sferturi” de câte 30 de minute, fiecare jucător din lotul polonez având la dispoziție câte 60 de minute. Tobias a intrat în a doua jumătate (sferturile 3 și 4) și și-a trecut numele pe tabela marcatorilor cu o execuție din afara careului.

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Nu doar ucrainenii au cules informații despre adversari. Și Alexandru Chipciu a dezvăluit la conferința de presă premergătoare meciului direct că Dinamo Kiev este o echipă periculoasă pe tranziții. „Am văzut şi la analiza video că sunt o echipă periculoasă pe tranziţii, sunt foarte rapizi, cum au arătat şi în meciurile amicale”, a spus experimentatul jucător român.