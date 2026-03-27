Spionii Ministerului de Interne vor fi pregătiți cibernetic de o firmă fără angajați. Contractul este finanțat din bani PNRR

DGPI a acordat un contract de peste 430.000 de lei pentru ca agenții serviciului să participe la cursuri de securitate cibernetică la o societate fără niciun angajat. Cui aparține firma
Marian Păvălașc
27.03.2026 | 05:45
Spionii Ministerului de Interne vor fi pregatiti cibernetic de o firma fara angajati Contractul este finantat din bani PNRR
Agenții DGPI vor si școliți cibernetic de o firmă fără angajați
Direcția Generală de Protecție Internă (DGPI), structură aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, a atribuit, pe 16 martie 2026, un contract pentru organizarea unor cursuri de formare profesională în domeniul securității cibernetice, în cadrul proiectului „Sistem de alertă timpurie – SAT”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Contractul, în valoare de 434.789 lei fără TVA, a vizat activități de „dezvoltare și coordonare a Centrelor Operaționale de Securitate Cibernetică”. Firma care a primit contractul este Bloovia Brands and Services SRL, societate deținută de soții Totoescu.

Agenții DGPI se pregătesc și pentru implementarea cărții electronice de identitate

Direcția Generală de Protecție Internă (DGPI) este structura de informații și securitate internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) din România. DGPI are rolul de a proteja MAI și instituțiile din subordinea sa împotriva riscurilor de securitate. Practic, este un serviciu de informații „intern”, cu atribuții limitate la domeniul afacerilor interne.

Achiziția a fost derulată printr-o procedură bazată pe norme proprii (Anexa 2B din Legea 98/2016), un mecanism mai flexibil decât licitațiile clasice, folosit în special pentru servicii de formare sau consultanță. Procedura nu a presupus organizarea unei licitații electronice și nici publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

„Cursurile fac parte dintr-un proiect mai amplu de digitalizare, care urmărește creșterea capacității instituțiilor de a răspunde la incidente de securitate cibernetică, în contextul implementării cărții electronice de identitate și a altor servicii digitale”, așa cum reiese din documentele de licitație.

În ceea ce privește criteriile de desemnare a câștigătorului, acestea nu sunt detaliate explicit în anunțul de atribuire, însă, potrivit cadrului legal aplicabil procedurilor din Anexa 2B, selecția se face, de regulă, pe baza ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic. Acest criteriu presupune evaluarea combinată a prețului și a componentelor tehnice, precum experiența furnizorului, calitatea programului de formare, expertiza lectorilor sau metodologia propusă.

Firma aleasă câștigătoare nu are venituri și nici angajați

Contractul a fost semnat de DGPI, pe 16 martie 2026, cu firma Bloovia Brands and Services SRL din Dobroești, județul Ilfov. Bloovia Brands este o companie înființată în septembrie 2021, cu sediul în localitatea Dobroești, județul Ilfov, având un capital social minim, de 200 de lei. Firma este deținută în mod egal de George Totoescu și Alexandra-Magdalena Totoescu, fiecare cu câte 50% din părțile sociale, ambii având și rol de administratori încă de la înființare.

Activitatea principală declarată este comerțul online (CAEN 4791), însă compania are și obiecte secundare extinse în zona IT și educație, inclusiv formare profesională, consultanță IT și servicii digitale.

De la înființarea SRL-ului, în anul 2021, firma nu a avut niciodată angajați. „Ținând cont de profilul firmei, consiliere, nu este ceva dubios că nu are angajați. Desigur, este și o bilă neagră că un serviciu de informații acordă contracte care pot fi cel puțin curioase”, ne-a explica un expert în achiziții publice.

Din punct de vedere financiar, evoluția firmei Bloovia Brands and Services este modestă. În 2022, compania a înregistrat pierderi de peste 4.600 de lei, după un prim an de activitate fără venituri semnificative. În 2023, situația s-a îmbunătățit, firma raportând o cifră de afaceri de aproximativ 35.700 de lei și un profit net de 2.761 lei. În 2024, însă, rezultatele au scăzut din nou: cifra de afaceri a coborât la 33.509 lei (minus 7%), iar profitul net a scăzut semnificativ, la doar 806 lei (minus 71%).

Acționarii firmei care consiliază spionii

Firma mai are un singur contract asemănător, și acesta câștigat de curând. STS a acordat firmei un contract de 270.000 de lei, în luna decembrie, pentru „servicii pentru instruire și formare profesională”. George Totoescu a activat, înainte să intre în afaceri, conform CV-ului propriu de pe LinkedIn, în cadrul Institutului de Virusologie „Ștefan S. Nicolau”, unde a fost specialist în achiziții publice.

Institutul de Virusologie „Ștefan S. Nicolau” este o instituție de cercetare științifică din România, specializată în studiul virusurilor și al bolilor infecțioase. Face parte din rețeaua Academiei Române și desfășoară activități de cercetare biomedicală, diagnostic și dezvoltare de soluții în domeniul sănătății publice.  Acesta a mai apărut ca și consilier (adviser) în cadrul Biroului Reprezentantului Special al Guvernului României, în perioada iunie 2005 – februarie 2008.

Soția sa, Alexandra Totoescu, ar ocupa în prezent funcția de Compliance Manager la compania ProVision, poziție pe care o deține din august 2022, conform LinkedIn. Activitatea sa este legată de asigurarea respectării normelor legale și interne ale companiei, gestionarea riscurilor de conformitate și monitorizarea procedurilor operaționale. ProVision este deținută în totalitate de Alexandru Andriescu și a mai fost implicată în contracte cu zona de servicii din România.

Marian Păvălașc
Marian Păvălașc este jurnalist freelancer care colaborează pe zonele de Actualitate / Dezvăluiri / Reportaje / Investigații la Fanatik. A debutat în presa locală în Galați, apoi a devenit corespondent al cotidianului Evenimentul Zilei. A mai colaborat cu publicații ca Libertatea, Hotnews, Europa Liberă, dar și cu televiziunea Digi24.
