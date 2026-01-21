„Spionul” Zeljko Kopic, taxat de Elias Charalambous înainte de Dinamo Zagreb – FCSB: „Eu nu fac niciodată asta”

ADVERTISEMENT

Elias Charalambous a susținut în cursul zilei de miercuri, în Croația bineînțeles, conferința de presă premergătoare meciului Dinamo Zagreb – FCSB de joi seară din etapa a șaptea a fazei principale din Europa League.

Cum a comentat Elias Charalambous faptul că Zeljko Kopic a discutat cu presa din Croația înainte de Dinamo Zagreb – FCSB

Printre altele, el a fost întrebat la un moment dat și ce părere are despre faptul că Zeljko Kopic, tehnicianul lui Dinamo, fost la Dinamo Zagreb și croat de origine, a recunoscut că a vorbit cu presa din țara sa natală despre această partidă de la Zagreb. Astfel, se presupune că există posibilitatea ca el să fi discutat în aceste zile și cu antrenorul echipei din Croația și astfel să îi fi furnizat acestuia câteva detalii importante vizabi de jocul celor de la FCSB.

Charalambous a transmis că, în viziunea sa, astfel de lucruri nu ar trebui să se întâmple. De asemenea, a ținut să precizeze că el nu apelează niciodată la astfel de chestiuni, ci preferă să își facă singur analiza asupra adversarilor din cupele europene.

„Fiecare echipă are individualități bune, dar suntem concentrați pe echipă. Avem obiective similare, ei au un punct mai mult, suntem pregătiți. Nu prea am avut constanță în acest sezon, dar oricând putem scoate ceva, acasă sau în deplasare.

(n.r. Despre implicarea lui Zeljko Kopic în contextul acestui meci) Eu niciodată întreb prieteni când jucăm în Europa. Îmi place să analizez adversarii singur, eu în general nu fac lucrurile astea.

Avem șanse destul de mari de calificare, dar trebuie să câștigăm mâine”, a declarat Elias Charalambous la conferința de presă premergătoare meciului

Ce a spus Zeljko Kopic înainte de Dinamo Zagreb – FCSB

, în mod firesc de altfel având în vedere că este vorba despre una dintre fostele sale echipe:

„Am vorbit cu jurnaliștii croați înainte de Dinamo Zagreb – FCSB și am spus același lucru. Sunt două echipe de top, dar care în acest sezon nu au avut aceeași stabilitate în rezultate. Au avut meciuri bune, dar nu au avut constanță, în special Dinamo Zagreb, în partidele europene.

Știm cu toții că FCSB s-a descurcat foarte bine în Europa League și SuperLiga în sezonul trecut. În această stagiune, cel puțin până acum, nu s-au ridicat la același nivel.

(n.r. Cu cine țineți?) Cred că e normal să fiu fanul lui Dinamo Zagreb în partida de mâine seară. Sunt alături de echipele românești în competițiile europene, nu contează că e Craiova sau FCSB. E important pentru fotbalul românesc ca acestea să obțină puncte. În schimb, e normal să fiu alături de Dinamo Zagreb mâine seară”.