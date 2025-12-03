Spiridon Mutu, cel mai mare critic al lui Adi Mutu! Tatăl „Briliantului” a primit interzis la meciurile fiului său: „Am avut obiceiul ăsta prost”

ADVERTISEMENT

Din 2 decembrie, pe VOYO se regăsește primul sezon din „Fenomenul: Povestea unui superstar”. Documentarul e format din patru episoade și redă viața lui Adrian Mutu. Fostul mare internațional român împarte prima poziție în topul golgheterilor de la naționala României alături de Gheorghe Hagi, cu 35 de reușite. Spiridon Mutu, tatăl fotbalistului, era cel mai mare critic al „Briliantului”.

Fenomenul: Povestea unui superstar. Adrian Mutu și „scandalul cocaina”

se deschide cu imaginile de la conferința de presă a lui Adrian Mutu după ce a fost depistat pozitiv cu cocaină. Cu lacrimi în ochi, „Briliantul” își exprima public trăirile: „Nu am venit aici să mă scuz pentru că gestul meu nu are nicio scuză. Am venit pentru a cere iertare și a spune tuturor celor pe care i-am dezamăgit că îmi pare rău.

Atunci când ești depistat pozitiv totul pleacă și tot ce ai se duce. Cariera, echipa națională, Chelsea… Până și familia până la urmă.

N-a fost cazul meu, dar important e că eu nu am vrut niciodată să fiu un exemplu pentru că știam că nu pot să fiu. Știam că am greșesc mult în viața mea, pentru că viața mea nu era tocmai viața unui sportiv.

Wesley Sneijder: „E ușor să ajungi sus. E mai greu însă să te menții acolo. Mutu a fost un jucător cum nu mai există în fotbal în acest moment”, a spus fostul mare mijlocaș de la Ajax, Real Madrid și Internazionale Milano, unde a fost coleg echipă cu Adi Mutu.

Cesare Prandelli, fostul antrenor de la Parma și Fiorentina: „S-a crezut invincibil”. Giovanni Becali: „Comportament ireproșabil și deodată cade într-o groapă sau se ridică pe un munte. Adi, atenție la anturaj”.

Gică Hagi: „Nu totdeauna se dă miere. Mai guști și din sare și vezi că viața are și altă parte”. Aceste trei declarații sugestive deschid de asemenea Episodul 1 al producției VOYO este intitulat: „Superstarul rebel”.

Adrian Mutu a marcat 103 goluri în Serie A

Adrian Mutu: „Eu cred că sunt o persoană ca fost sportiv și ca antrenor, și o altă persoană ca soț și tată”. Fostul atacant care a marcat peste o sute de goluri în Serie A vede în fiul său Thiago pe tânărul Adrian Mutu: „Mă regăsesc puțin mai mult în Thiago pentru că și el are felul ăsta al lui de a fi. Faptul că îmi răspunde într-un fel elegant și inteligent, faptul că are curaj și ia decizii singur. Are pe undeva și o indepedență a lui”.

Printre imaginile de arhivă prezentate, fanii au ocazia să revadă unul dintre cele mai spectaculoase goluri marcate de „Briliant” în sferturile de finală de Cupa UEFA împotriva lui PSV Eindhoven.

Personalitatea lui Adrian Mutu reiese din fiecare declarație a sa: „Tot timpul am crezut în mine. Poate că am momente în care eu am crezut cel mai mult în mine. Eu tot timpul am crezut. N-am avut niciun moment de îndoială că voi ajunge fotbalist”.

Dani Coman: „Tot timpul ne spunea că o să ajungă în Italia! Unde să ajungi tu, grasule?! Îți dai seama ce palme își lua?”.

Adi și Sandra Mutu sunt căsătoriți din 2016

În documentar, Sandra Mutu, cea de-a treia soție a „Briliantului”, dezvăluie cum a apărut și cum s-a dezvoltat povestea de dragoste dintre ei. S-au căsătorit în anul 2016, când ea avea doar 22 de ani, iar fostul mare atacant 37.

Sandra Mutu: „Eram cu mama în pat, ne uitam la televizor și a apărut Adi. Probabil că ochii mei au cam început să sclipească. Mame se uită la mine și îmi spune: Da, uite, așa un bărbat mi-aș dori eu pentru tine. Băiatul ăsta dacă te-ar cunoaște, s-ar îndrăgosti de tine, te-ar lua de soție și ați face și cel mai frumos copil de pe tot mapamondul. Și normal că am început să râdem amândouă și cam asta e povestea. Vezi cum e viața? Cred că a fost după ce am luat Miss România”.

Amintiri de familie și primii pași în fotbal. Cum îl critica Spiridon Mutu pe „Briliant”

Spiridon Mutu: „Până când a făcut 12 ani nu am crezut că Adi va ajunge un fotbalist bun”.

Adi Mutu: „Tata era foarte critic la adresa mea încă de la o vârstă foarte fragedă. Am ajuns să am trac și emoție atunci când venea el la meci. La un moment dat i-am zis antrenorului Ianovschi că dacă vine tata nu mai joc. Indiferent ce făceam nu era destul de bun”.

Spiridon Mutu, tatăl lui Adrian Mutu: „Am avut obiceiul ăsta prost să îl critic. Și vine antrenorul: ‘Domnule Mutu, nu mai veniți la meci’ / ‘Cum să nu mai vin la meci?’ / ‘Nu mai veniți. De ce îl criticați? Eu sunt antrenor’. Mă rog, mi-a atras atenția…”.

Laura Cordun, sora lui Mutu: „Mama pe mine uneori mă mai certa. Pe frati-miu nu exista să-l certe orice ar fi făcut. Asta mă enerva. Era totul până la frate-miu. El a fost mămos. Nu cred că s-a rupt cordonul ombilical între ei. Mama desena pe hârtie ce vilă i-ar plăcea să îi facă Adi când va ajunge fotbalist”.

Mutu a povestit de primii săi pași în fotbal și cum a fost trimis acasă după ce a marcat două goluri și a luat selecția la FC Argeș: era cu 6 luni mai mic! Însă mama i-a venit în ajutor și l-a convins pe antrenor să primească la antrenamente la doar 6 ani și jumătate.

Mihai Ianovschi: „Erau vreo 300 de copii acolo, el era cam dolofan așa, dar era prieten cu mingea. Mi-a plăcut și ne-am apucat de treabă. Toată ziua era la stadion la 9 ani. Stătea între 4 și 6 ore pe zi. Vă puteți imagina câte mii de lovituri avea? Copil de vestiar, mobilizator, prieten și o ambiție… Echipa în care era trebuia să câștige. Nu putea să accepte să îl bată cineva. Murea pe teren și rezolva jocul individual”.

Primul antrenor al lui Mutu a dezvăluit și prima sa poreclă: „Broni. De la Brontozaur. Mânca foarte mult în cantonamente. Mânca orice. La turneul de minifotbal de la Plopeni a mâncat 7 porții de macaroane cu brânză și zahăr. Noi am crezut că o ia razna”.

Gică Hagi: „Tupeu în fotbal înseamnă personalitate. Se impunea, avea acel lucru, îi plăcea duelul, erai forțat să înveți să te ciocnești pe stradă. Era un fotbal mult mai libertin. Un jucător foarte valoros, puternic atât mental cât și fizic”, povestea Hagi în timp ce fundal rulau imagini cu debutul lui Mutu la națională după ce l-a înlocuit chiar pe „Rege”.

Transferul la Dinamo și cum a devenit „Briliantul”

Înainte de a scrie istorie în străinătate și la echipa națională, Adi Mutu a ajuns la Dinamo. În 1998, clubul din „Ștefan cel Mare” a plătit 700.000 de euro pentru a îl transfera de la FC Argeș.

Adrian Mutu: „E prea devreme să mă duc la Steaua. Poate la anul, cine știe”, spunea fotbalistul într-un interviu în 1998. „Eu sincer mi-am dorit să joc la Steaua. Steaua era mai în vogă”.

Giovanni Becali: „Steaua, Dinamo și Rapid. Toate cele trei echipe erau înnebunite după el. La Dinamo i-am găsit contractul cel mai bun. Mă gândeam să nu îl fure Copos sau Păunescu și să-l ademenească cu bani mai mulți. Eu aveam un apartament cu 6 camere și l-am ținut ascuns la București aproape două săptămâni”.

Cristi Borcea: „În momentul în care l-am adus, din primii bani și-a luat un Mercedes decapotabil și cu trabucul în gură la 18 ani conducea prin București. A venit Victor Becali și i se umflau venele, țipa… L-a luat și i-am schimbat mașina. Am stat după el non stop”.

: „Eram mai timid la debut și doamna Luchi, soția de atunci a lui Gigi Nețoiu, comenta de pe margine. ‘Uite pe ce ai dat tu 600.000! Fi-ți-ar Briliantul să îți fie că nu face nimic’. Lovitură liberă, îi iau mingea lui Lupescu, execut în vinclu și câștigăm cu 3-2. Gigi Nețoiu s-a dus către soție: ‘Vezi?! Ăsta e Briliantul!’. Și uite așa mi-a rămas porecla”.

Mesaje de la Prandelli și Adriano

Primul episod se încheie cu mesajele a doi oameni care i-au marcat cariera „Briliantului”. Antrenorul Cesare Prandelli și Adriano, brazilianul cu care a făcut pereche în atacul Parmei.

Cesare Prandelli: „Îmi aduc aminte prima întâlnire la Parma. L-am întrebat care e rolul care îi place cel mai mult. ‘Eu sunt mijlocaș ofensiv, număr 10’. După câteva săptămâni la antrenamente i-am spus că eu văd că rolul lui e de mijlocaș stânga care intră spre centru și atacă centrul careului. El nu era convins absolut deloc. Spre norocul meu a marcat însă la primul meci oficial. A dat gol și în al doilea, și în al treilea meci și din momentul ăla a acceptat”.

Adriano: „Avem multe povești împreună. Îmi aduc aminte un gol cu călcâiul din pasa ta. Am intrat în istoria Parmei cu atâtea goluri. Ești un fenomen, Adrian”.