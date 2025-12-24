Spitale și urgențe deschise de Crăciun și Revelion 2025 — lista actualizată pe județe

ADVERTISEMENT

Sărbătorile de Crăciun și ziua de Revelion 2025 nu sunt deloc departe. Tocmai de aceea, în acest material vă vom spune care sunt acele spitale și urgențe din țară deschise în perioada sărbătorilor și în prag de An Nou. Vom prezenta informații atât din Capitală, cât și din județele țării, astfel încât oricine să poată fi informat în cazul în care va avea nevoie de ajutor.

Spitale cu gardă 24/7. Unde mergi la urgențe în București

Fără îndoială, în perioada sărbătorilor de Crăciun și de Revelion 2025, Capitala va fi un punct central al activităților în țara noastră. Aici vor avea loc mai multe evenimente, majoritatea în spațiul public. Tocmai de aceea, cetățenii trebuie să fie bine informați în cazul în care vor avea nevoie de ajutor.

În fiecare an, prezintă o listă cu spitalele care asigură asistența medicală de urgență în perioada 25-27 decembrie, precum și pe 31 decembrie, în noaptea dintre ani.

În 2025, situația va fi cel mai probabil una similară cu cea de anul trecut. DSP transmitea, într-un comunicat, că nouă spitale de adulți și copii și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov asigură asistența medicală de urgența în perioada 25 – 27 decembrie, cu ocazia Crăciunului, apoi pe 31 decembrie, de Revelion.

Lista celor nouă unități și numerele de telefon aferente:

Spitalul Clinic de Urgență București Floreasca – tel: 021/599.23.00;

Spitalul Clinic de Urgență Universitar – tel: 021.318.05.23/021.601.24.00;

Spitalul Clinic de Urgență Sf. Pantelimon – tel: 021/255.40.99;

Spitalul Clinic de Urgență Sf. Ioan – tel: 021/334.51.90;

Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni – tel: 021/334.30.25;

Spitalul de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri – tel: 021/224.09.47;

Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice – tel: 021/319.27.51;

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu – tel: 021/316.93.66;

Spitalul Clinic de Urgență Copii M.S. Curie – tel: 021/460.30.26.

E important de spus că, în Capitală, anul trecut, Serviciul de Ambulanţă Bucureşti (SAB) a avut program normal de lucru, iar numărul de urgenţe 112 putea fi apelat ca în orice zi din an.

Lista spitalelor cu gardă pe județe

O regulă generală la nivel național, impusă prin lege, este aceea că, în perioada Crăciunului (25–26 decembrie) și Revelionului / Anului Nou (31 decembrie – 1 ianuarie 2026), Unitățile de Primiri-Urgențe (UPU) din spitalele publice funcționează non-stop. Niciodată, .

În toate județele din România, spitalele județene sau municipale care au Unitate de Primiri Urgențe (UPU) vor funcționa non-stop în perioada sărbătorilor. Acest lucru se aplică și la toate UPU-urile din sistemul medical public.

Site-ul Ministerului Sănătății vine în ajutorul tuturor cetățenilor cu o hartă interactivă cu unități sanitare: . Aici, în caz de necesitate, fiecare cetățean poate căuta spitale de urgență pe județe.

Anual, lista exactă a spitalelor ”de gardă” este stabilită local de DSP și spital și de obicei este afișată pe site-urile oficiale ale DSP locale înainte de sărbători. FOARTE IMPORTANT! . De aici, personalul SMURD/Ambulanță sau medicii de UPU vă vor orienta spre cea mai apropiată unitate deschisă.

Cum reacționezi în caz de urgență medicală în sărbători (pași rapizi)

În orice perioadă a anului, o urgență medicală ne poate lovi și ne zdruncina viața de zi cu zi. Necazurile nu țin cont de ziua în care ne aflăm sau unde suntem. Astfel, momente cumplite pot să se ivească și de sărbători. Anual, la știri auzim formulări de genul ”Serviciile de urgență au avut mii de apeluri de Crăciun / Revelion / Paște etc”.

Tocmai de aceea, pentru un om obișnuit e important să aibă habar de un minim bagaj de cunoștințe necesare în momente de criză. Fie că vorbim de o durere intensă, de un accident prin casă / la muncă / auto, de un leșin, de dificultăți de respirație sau de sângerare, viteza cu care intervenim poate face diferența între viață și moarte.

Pasul inițial și recomandat de toți specialiștii este să îți păstrezi, pe cât posibil, calmul. Este cunoscut faptul că panica înrăutățește situația. Aproape concomitent, e important să evaluezi rapid dacă persoana respiră, este conștientă și dacă există pericol imediat (ex: foc, trafic).

Apoi, sună imediat la 112. Este numărul unic de urgență, gratuit de pe orice telefon. Aici, trebuie să explici clar: Ce s-a întâmplat (ex: accident rutier, persoană inconștientă). Apoi, fundamental e să fii localizate: Spune unde ești (oferă adresă exactă).

Urmează să oferi detalii de genul: Cine este afectat (vârstă, sex, număr de persoane). Starea actuală (respiră? sângerează? conștient?). Ulterior, va trebui să stai pe linie și să urmezi instrucțiunile operatorului. Nu închide până nu ți se spune!

În unele cazuri, operatorul 112 poate recomanda apelantului să acorde primul ajutor. Acesta o va face doar dacă știe și este sigur. Dacă are minime cunoștințe, atunci poate aplica unele manevre. De exemplu: poate așeza victima într-o anumită poziție, poate începe resuscitarea cardio-respiratorie (CPR) sau poate încerca să oprească o sângerare intensă.

După toate aceste etape trebuie să aștepți Ambulanța / Echipajul SMURD. Numai medicii de specialitate decid transportul la cel mai potrivit spital. Nu e indicat să mergi singur la urgențe dacă e grav. Se poate pierde timp prețios.

Centre de prelevare / laborator cu program special

Spre deosebire de Unitățile de Primiri-Urgențe (UPU), majoritatea centrelor de prelevare analize din București și din țară au program redus sau sunt închise în zilele legale libere. Asta se aplică și în perioada sărbătorilor de iarnă 2025 (Crăciun: 25-26 decembrie; Revelion: 31 decembrie – 1-2 ianuarie 2026). Așadar, nu există centre deschise non-stop pentru analize de rutină (spre deosebire de urgențe medicale).

Pe site-urile principalilor furnizori privați (Synevo, MedLife, Regina Maria, Bioclinica etc.) sunt prezentate detalii pe larg. Astfel, pe 25-26 decembrie 2025 și 1-2 ianuarie 2026 — toate centrele Synevo sunt închise. De notat că, pe 24 și 31 decembrie este program redus în unele centre (de obicei până la 12:00-13:00, doar anumite locații). Apoi, la MedLife, multe centre funcționează cu program redus în ajun (24 și 31 decembrie) și posibil în alte zile.

Telemedicină & servicii private deschise

În ultimii ani, telemedicina a câștigat teren și în România. Tot mai mulți cetățeni apelează la tehnologiile digitale (internet, video, telefon) pentru a a primi servicii medicale la distanță. Multe persoane nu au pur și simplu timp de deplasări, astfel că acest mecanism, care depășește barierele geografice și facilitează accesul la îngrijiri de sănătate, este tot mai popular.

În perioada sărbătorilor, în România există servicii private și de telemedicină care oferă consultații medicale, sfaturi și uneori rețete, chiar dacă majoritatea cabinetelor fizice sunt închise sau au program redus.

Astfel de servicii sunt de regulă folosite în cazuri care nu necesită neapărat o urgență. Putem vorbi aici de o răceală, de observarea unor analize, de rețete sau pur și simplu de unele sfaturi medicale. În multe orașe, astfel de unități funcționează adesea non-stop sau cu program extins, indiferent de sărbători.

De exemplu, Telios Care, cunoscută ca fiind prima platformă de telemedicină din România, oferă consultații medicale 24/7, prin telefon, app sau video. Apoi, la Regina Maria există Clinica Virtuală. Se pun la dispoziție aici consultații online pentru peste 40 de specialități. Ele sunt disponibile și de sărbători. La rândul lor, cei de la MedLife oferă consultații online prin app sau site.

Tot de sărbători, unele servicii private sunt deschise. Astfel, Spitalul Clinic SANADOR (Floreasca și alte locații) – Compartiment Primiri Urgențe adulți și copii non-stop oferă servicii inclusiv în timpul sărbătorilor legale. La fel, MedLife (Spitalul Genesys sau hyperclinici) sunt unele unități care au gardă permanentă sau non-stop pentru urgențe.