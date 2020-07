Spitalele pentru COVID-19 din Timișoara sunt pline. Dr. Virgil Musta: ”Mai avem trei paturi libere la ATI”

Medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara, a spus că spitalele pentru tratarea COVID-19 sunt aproape pline, iar resursele umane pentru tratarea bolii sunt la limită. Musta crede că motivul noului val de infectări este că oamenii nu mai respectă regulile de prevenire a infectării, informează Ziare.com.

La Timișoara și în spitalele din județul Timiș, nu doar secțiile de Terapie Intensivă sunt în pragul aglomerării, ci și locurile din spitale pentru cei care au forme ușoare sau moderate de COVID-19.

În plus, pe lângă problemele logistice, au apărut probleme din cauza personalului medical insuficient, iar cel existent este la limita rezistenței din cauza volumului mare de muncă.

Virgil Musta: ”Locuri în spitalele COVID nu prea avem”

”Cred că avem trei paturi libere la ATI, pentru că am preluat doi pacienți pe sectie care nu mai aveau nevoie de oxigen. Locuri disponibile în spitalele COVID, în principiu, nu prea avem. Cum externăm pe cineva, cum ne trimit din altă parte. De astăzi a început să funcționeze și cealaltă secție de pneumologie, deci am avea acolo în jur de 20 de locuri, dar asta doar pentru că secția este nouă”, a declarat Virgil Musta.

Dacă la începutul epidemiei, Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara era cel mai solicitat, acum mai toate spitalele din zonă sunt la limita capacității de a mai primi pacienți.

”Spitalul nostru a fost plin. Atunci am transferat pacienți în spitalele suport, la Spitalul CFR. Este și el plin cu pacienți cu forme ușoare. Apoi am transferat la Spitalul de Dermatologie, unde am înțeles că nu mai sunt locuri. Am avut pacienți la Lugoj și acum cred că peste 40 de pacienți sunt la Făget pentru că Clinica de Boli Infecțioase s-a transformat în spital COVID, fiind acolo focar, ca să nu îi mai aducă pentru că noi nu avem unde să îi internăm. La Spitalul Militar sunt internați 65 de pacienți. De azi sau mâine ne mai pun la dispoziție 100 de paturi pentru formele ușoare și asimptomatice. Intră în discuție Spitalul ASCAR, mai exact un etaj, să primim și acolo paturi în momentul în care toate celelalte spitale vor fi blocate”, a detaliat doctorul Musta.

El a reclamat și numărul insuficient al medicilor specializați în tratarea bolilor infecțioase.

”Cadre medicale nu prea avem. De exemplu, la Spitalul Militar, au fost trimiși medici de la Spitalul Municipal, medici specialiști de interne. Este acolo un infecționist care coordonează echipa de medici rezidenți și de interniști de altă specialitate. La Făget e un medic infecționist, la Lugoj avem un medic infecționist. La Spitalul CFR am trimis doi infecționiști care să lucreze pe secția de COVID. Cumva, ne-am organizat, dar să știți că suntem la limita resurselor”, a spus medicul.

Virgil Musta crede că Timișoara a gestionat foarte bine epidemia imediat după apariția ei, însă în ultima vreme populația a început să ignore pe scară largă regulile de protecție.

