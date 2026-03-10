Spitalul Sf. Spiridon, reacție neașteptată în cazul femeii care a murit în timp ce o pacientă suna disperată la 112 după ajutor. De ce a întârziat medicul

ADVERTISEMENT

Cazul unei femei care a decedat la Spitalul Sf. Spiridon din Iași, internată pe secția de alergologie, naște controverse uriașe după ce pe rețelele de socializare au apărut câteva înregistrări cu apelul telefonic al unei paciente care a sunat la 112, în timp ce o asistentă o resuscita pe colega de salon.

Spitalul Sf. Spiridon, în mijlocul unui nou scandal

Publicația Recorder a postat, în mediul online, înregistrările telefonice scandaloase în care colega de salon a femeii decedate le explica celor de la 112, care aveau ambulanțele vizavi de spital, că pacienta vizată are nevoie de ajutor. Persoana care a răspuns apelului a fost ironică (elegant spus) precizând că sună dintr-un spital și e sigur cineva care să intervină. Doar că… lucrurile au fost ceva mai complicate. Medicul nu era disponibil imediat, ajungând în cinci minute, conform declarațiilor făcute de reprezentanta .

Contactată de FANATIK pentru a lămuri toate speculațiile și scandalul iscat de acest caz în mediul virtual, dat fiind că de la care lucrează s-au legat multe probleme de-a lungul timpului. Primul apel a fost făcut la ora 21:51, iar al doilea la ora 21:58, timp în care, aparent, nu s-a întâmplat nimic. Ce trebuie spus, de la început, este că femeia avea două cancere, însă faptul că suferea și de alte boli nu înseamnă că avea orele sau zilele numărate, cum ar spune unii, explicând într-o manieră simplistă faptul că medicii nu aveau ce să facă.

Cazul reaprinde discuția despre lipsa gărzilor de la secțiile de specialitate, dar și a dezinteresului cu care pacienții se pot lovi din partea halatelor albe, mai ales când există persoane cu afecțiuni în stare avansată. Doctorița Carmen Diana Cimpoeșu a explicat, pentru FANATIK, speța, dezvăluind că femeia avea alergie la o substanță necunoscută.

Cum se apără instituția

„Este vorba despre o pacientă care a fost internată în secția de alergologie în cursul dimineții pentru o alergie la o substanță necunoscută, urmând să se facă determinări alergologice. Să se vad dacă e vorba de un medicament, de un aliment sau alt alergen.

Pacienta era diagnosticată și tratată de alte spitale din Iași pentru două afecțiuni foarte severe, respectiv două cancere. Ambele tratate și de către Institutul de Oncologie. Un caz cu metastaze și cu alte complicații, printre care tromboză de arteră iliacă externă, stângă. Și-a pierdut starea de conștiență. Pacientele au anunțat asistenta din secția de alergologie. Nu a fost cazul (n.r. să se sune la 112), a fost decizia unei paciente. Așa a crezut ea”, a precizat Carmen Diana Cimpoeșu, medic-șef al Unității de Primiri Urgențe în cadrul Spitalului Sf. Spiridon, pentru FANATIK.

Medicul-șef al unității recunoaște că medicul primar a întârziat, ajungând în cinci minute, cu toate că, potrivit apelurilor date la 112, timpii nu prea se potrivesc. „Secția de alergologie este într-o clădire a spitalului, separată de clădirile principale, împreună cu alte secții. Spitalul Sfântul Spiridon este un spital pavilionar care are 270 de ani. Asistenta a sunat, conform protocolului spitalului, către Unitatea Primire Urgențe. Inițial, la primul apel, medicul șef de gardă vorbea cu altcineva pentru un alt pacient.

Imediat ce a încheiat convorbirea, a primit apelul de la alergologie și a decis să meargă acolo, conform protocolului intern al spitalului. S-a dus un medic primar de urgență, un asistent, personal auxiliar, cu tot ce înseamnă trusă de resuscitare. Deci, imediat ce a primit telefonul, a plecat. Nu a înregistrat cineva exact minutul, dar a ajuns în 5 minute. Cam atâta se face între clădiri”, a mai afirmat, pentru FANATIK, reprezentantul unității medicale.

Pacienta avea niște afecțiuni severe

Medicul ne spune că pacienta a început inițial să aibă activitate cardiacă, după primele manevre, apoi intrase în al doilea stop și nu a mai răspuns deloc. Cât despre apelul făcut de pacientă la 112, care ar putea explica dificultatea cu care s-a intervenit, dr. Cimpoeșu susține că fix atunci a ajuns și echipajul din spital la patul femeii care a decedat.

„În urma apelului făcut de o pacientă, către 112, a plecat și echipajul nostru de terapie intensivă, care se află la pompieri, tot cu medic de medicină de urgență, tot medicul nostru, asistent și paramedici au ajuns în clinică, deși, în mod normal, intervențiile în spital se fac de către echipa din spital, dar au plecat când au fost trimiși și au găsit echipa din spital care făcea resuscitare.

Din păcate, pacienta avea niște afecțiuni severe, complicate, care puteau să dezvolte un stop cardio-respirator oricând, fie acasă, fie la spital și, din păcate, nu a răspuns la manevrele de resuscitare”, a ținut să mai explice Cimpoeșu.

Întrebată dacă asistenta putea face față numărului de pacienți de pe secție, Cimpoeșu a ținut să spună că spitalul nu are probleme cu personalul, explicând că în anul 2025 nu s-a înregistrat niciun deces la alergologie, ca și cum asta e o garanție că o tragedie nu se poate întâmpla oricând.

O asistentă la 15 paturi

„Nu știu câți pacienți erau, posibil 15. Schema este completă, sunt 10 posturi, 10 asistenți în secția respectivă. În anul 2025 nu a fost niciun stop și niciun deces la alergologie. Este foarte rar. În anul ăsta a fost o singură intervenție, cea despre care vorbim, din păcate, pentru că pacienta avea aceste afecțiuni grave. Sperăm să nu mai fie niciun caz.

Din experiența anilor trecuți, în aceste secții, în general, se internează pacienți stabili. Aici era vorba de o pacientă care era stabilă când s-a internat, dar avea aceste boli grave despre care v-am spus. Vreau să vă spun că familia nu a avut nicio nemulțumire, a făcut cerere de scutire de necropsie, în care se scrie că cunoaște afecțiunile pacientei și cauza morții”, sunt declarațiile făcute pentru FANATIK de către oficialul de la Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” din Iași.

Medicul-șef nu știe pe ce personal se poate baza spitalul

„Din momentul în care asistenta a sunat și a vorbit cu medicul șef de gardă, medicul șef de gardă a plecat către caz. Luându-și defibrilatorul, trusa de resuscitare, ajutoarele. În fiecare clinică, personalul este instruit și începe manevrele de resuscitare. Bănuiesc că asistenta noastră a început manevrele de resuscitare. Despre apelul la 112 al unei doamne care nu știm cine este, nu am cum să vă răspund eu. Vă răspunde 112, vă răspunde serviciul de ambulanță”, a adăugat medicul, pentru FANATIK.

Totodată, Cimpoeșu nu ne-a putut spune câte posturi neocupate sunt la acel spital, spunând că se va interesa și ne va anunța: „În orice spital există și posturi libere. Procentul la noi, sigur, este mic pentru că suntem un spital universitar. Nu pot să vă spun, trebuie să cer date de la resurse umane ca să vă spun care este procentul de posturi care nu sunt ocupate în acest moment. Cele mai multe probabil prin pensionare sau plecare către alte unități”.

