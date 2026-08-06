Sponsorul FC Argeș care a făcut celebri micii de Dedulești lasă în urmă o afacere de milioane de lei. Analiza companiilor controlate de Sibiceanu

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Dispariția lui Viorel Sibiceanu, unul dintre sponsorii FC Argeș și antreprenorul care a transformat micii de la Dedulești într-un brand cunoscut la nivel național, scoate la iveală dimensiunea businessului construit în peste trei decenii. Analiza FANATIK, bazată pe datele financiare ale companiilor controlate de familia Sibiceanu, arată că firma prin care susținea clubul piteștean a atins în 2024 cele mai bune rezultate din istorie, cu o cifră de afaceri de peste 4,6 milioane de lei și un profit record.

FC Argeș traversează una dintre cele mai grele săptămâni din ultimii ani. În mai puțin de 24 de ore, clubul din Trivale a rămas fără doi dintre oamenii de afaceri care au susținut financiar echipa. După moartea lui Constantin Pănescu, , despre care a scris și FANATIK , piteștenii au anunțat și dispariția lui Viorel Sibiceanu, fondatorul lanțului de restaurante Sibiceanu și unul dintre sponsorii formației. În mesajul publicat pe pagina oficială, clubul și-a exprimat regretul pentru dispariția antreprenorului.

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„Clubul FC Argeș își exprimă regretul profund pentru trecerea în neființă a domnului Viorel Sibiceanu, fondatorul lanțului de restaurante Sibiceanu, sponsor al echipei noastre. În aceste clipe de grea încercare, suntem alături de familia îndoliată și de toți cei care l-au cunoscut. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, au transmis reprezentanții clubului.

Potrivit informațiilor obținute de FANATIK din surse apropiate familiei, în cazul lui Viorel Sibiceanu nu a existat nicio sesizare către Poliție, iar primele date indică faptul că este vorba despre un deces cauzat de probleme medicale. „Nu a fost sesizare făcută la poliție. Cel mai probabil, caz medical”, au declarat sursele consultate de FANATIK.

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Firma prin care susținea financiar FC Argeș a ajuns la afaceri de peste 4,6 milioane de lei și profit record de 1,4 milioane

Dincolo de imaginea antreprenorului care a făcut celebri micii de la Dedulești, analiza FANATIK, realizată pe baza datelor disponibile pe , arată că Viorel Sibiceanu construise în jurul afacerii sale un grup de companii, iar firma prin care susținea financiar FC Argeș ajunsese în 2024 la cele mai bune rezultate financiare din istorie. Sibiceanu Junior SRL, compania înființată în 1994 și prin intermediul căreia omul de afaceri sponsoriza clubul piteștean, are o vechime de 32 de ani și activează în domeniul restaurantelor.

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Evoluția financiară a firmei este una impresionantă. În 2020, societatea înregistra o cifră de afaceri de 868.740 de lei și un profit net de 127.862 de lei. În numai patru ani, businessul și-a multiplicat de peste cinci ori veniturile. În 2021, cifra de afaceri a urcat la 1.717.523 de lei, iar profitul la 542.522 de lei. În 2022, compania a depășit pentru prima dată pragul de 2,8 milioane de lei cifră de afaceri și 1,1 milioane de lei profit. În 2023, afacerile au crescut la 3.929.594 de lei, iar profitul net a ajuns la 1.363.173 de lei. Apogeul a fost atins în 2024, când firma sponsorului FC Argeș a raportat 4.621.879 de lei cifră de afaceri și un profit net de 1.400.604 lei, cele mai bune rezultate din întreaga existență a societății. În același an, compania avea și 18 angajați, cel mai mare efectiv din ultimii ani.

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Businessul care a făcut celebri micii de la Dedulești a trecut printr-un recul în 2025, dar a rămas pe profit și fără datorii la stat

După anul record, bilanțul pe 2025 indică o scădere semnificativă. Cifra de afaceri s-a redus la 2.778.792 de lei, cu aproximativ 40% față de 2024, iar profitul net a coborât la 367.089 de lei, ceea ce înseamnă o diminuare de aproape 74% într-un singur an. Totodată, numărul mediu de angajați s-a redus de la 18 la 15. Chiar și după acest recul, firma a rămas pe profit, nu înregistrează datorii la ANAF, nu are facturi restante raportate și este încadrată la risc foarte scăzut de insolvență, cu o probabilitate estimată de doar 0,56%. De asemenea, compania are un rating comercial de 7,5 și o capacitate de plată estimată la peste 83.000 de lei.

Analiza FANATIK mai arată că Viorel Sibiceanu nu era implicat doar în firma care operează restaurantul devenit celebru la nivel național. În Sibiceanu Junior SRL, acesta deținea câte 50% din părțile sociale împreună cu Mihaela-Mioara Sibiceanu, ambii având și calitatea de administratori. În același timp, omul de afaceri era asociat și administrator în San Restaurant SRL, unde deținea 25% din capitalul social, în Sibiceanu Restaurant Grill Dedulești SRL, unde avea 50%, precum și în Sibiceanu Grill Dedulești Livrări SRL, unde controla 49% din companie. Soția sa este implicată în toate aceste firme și este asociat unic în The Beauty Room SRL, ceea ce conturează un adevărat grup de afaceri dezvoltat de familie.

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Cum a transformat Viorel Sibiceanu micii de la Dedulești într-un simbol național. Afacerea a pornit cu un grătar și două mese pe marginea DN7

Povestea afacerii a început în 1994, după ce Viorel Sibiceanu a părăsit industria cărnii și a decis să deschidă o terasă pe marginea DN7. Într-un , familia explica elementul care avea să transforme afacerea într-un fenomen național. „Părinţii mei au pornit businessul de la Deduleşti în 1994, după ce tatăl meu lucrase anterior în industria cărnii. Aşa i-a venit ideea de a dezvolta o afacere de vânzare de mici. Când am venit noi în zonă, mai existau două terase, dar acestea aveau mici de dimensiuni mai reduse, noi am fost primii care au mizat pe mici de 80-90 de grame, cât au şi astăzi. Încă de la început şi până astăzi, noi ne-am păstrat aceeaşi reţetă cu condimente tradiţionale”, dezvăluia Constantin Sibiceanu, unul dintre fiii antreprenorului.

Într-un alt interviu, băiatul cel mic al regretatului antreprenor vorbea și despre amploarea pe care o ajunsese afacerea de familie. „Familia mea a fost în 1994 prima de la Dedulești care a făcut micul cel mare. Au început cu un grătar și două mese. (…) Anul trecut am vândut un milion de mici în cele trei restaurante de la Dedulești”, declara Codruț Sibiceanu, care a preluat dezvoltarea celei de-a doua generații a businessului.

Familia lui Viorel Sibiceanu a anunțat că toți o vor putea face începând de joi, 6 august, de la ora prânzului, la locuința acestuia din satul Săpunari, comuna Morărești, acolo unde apropiații, prietenii și cei care l-au cunoscut sunt așteptați să-i aducă un ultim rămas-bun. Ceremonia de înmormântare va avea loc sâmbătă, 8 august, la cimitirul din satul Săpunari.