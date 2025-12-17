Sport

Gigantul german de la Bayern Munchen intră în Formula 1! Anunțul oficial

Anunț important în Formula 1! Unul dintre cele mai cunoscute branduri din Germania va sponsoriza o echipă. Colaborează deja de ani buni și cu Bayern Munchen.
Alex Bodnariu
17.12.2025 | 09:45
Gigantul german de la Bayern Munchen intra in Formula 1 Anuntul oficial
Veste mare pentru fanii Formula 1! Un brand cunoscut va sponsoriza o echipă
Audi va intra în Formula 1 din sezonul viitor, urmând să înlocuiască echipa Kick Sauber. Constructorul german preia astfel o structură deja existentă în Marele Circ și o transformă într-un proiect de uzină, cu identitate proprie și obiective clare pe termen lung. Nemții au semnat deja un contract de sponsorizare cu un gigant din München.

O nouă eră în Formula 1! Audi va debuta în 2026

Pentru Audi, Formula 1 reprezintă un pas logic în continuarea tradiției sale în motorsport. Marca germană a avut succes în competiții importante precum Le Mans sau DTM, iar acum își dorește să se afirme și la cel mai înalt nivel al monoposturilor.

Intrarea Audi este legată direct de schimbările majore de regulament din Formula 1. Noile reguli, care pun accent pe motoare mai eficiente și pe combustibili sustenabili, se potrivesc cu direcția tehnologică a constructorului german.

Kick Sauber oferă celor de la Audi o bază solidă, cu experiență și infrastructură deja puse la punct. Chiar dacă echipa nu a avut rezultate de top în ultimii ani, Audi nu vizează succesul imediat, ci construirea treptată a unei echipe competitive. Piloții vor fi Nico Hülkenberg și Gabriel Bortoleto.

Sponsorul lui Bayern München intră în Formula 1! Lovitură dată de Audi

Un alt element important din proiectul Audi este parteneriatul cu Paulaner, unul dintre cele mai cunoscute branduri de bere din Germania. Anunțul a fost făcut prin intermediul rețelelor de socializare. Paulaner este sponsor tradițional al lui Bayern München, cea mai cunoscută echipă din Bundesliga.

Pe lângă Paulaner, proiectul Audi din Formula 1 va fi susținut și de Revolut, una dintre cele mai dinamice platforme financiare din Europa. Prima cursă în care vom vedea mașinile germane la treabă va avea loc în luna martie a anului 2026, pe circuitul din Australia.

