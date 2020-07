Sport la TV. Cine transmite Athletic Bilbao-Real Madrid, Villarreal-Barcelona şi Napoli-Roma. Programul transmisiunilor sportive de duminică, 5 iulie

Nu ne putem plânge deloc nici de programul de sport la TV al zilei de duminică, 5 iulie, pentru că avem destule transmisiuni în direct din campionatul intern, din La Liga, Serie A şi Premier League, dar în special în Spania sunt două jocuri extrem de importante, ale primelor două clasate.

Sunt nu mai puţin de trei meciuri în fotbalul românesc. În primul rând partida Astra Giurgiu – CFR Cluj, în care oaspeţii sunt obligaţi să câştige pentru a reveni pe primul loc. Şi două jocuri cruciale în play-out, cu implicaţie deosebită pentru Politehnica Iaşi şi Dinamo. Este vorba despre partidele Politehnica Iaşi – Sepsi şi Academica Clinceni – Dinamo.

Cum spuneam, în La Liga sunt două jocuri în deplasare, foarte grele, pentru candidatele la titlu. Real Madrid merge la Bilbao, iar Barcelona la Villarreal, echipe foarte puternice acasă, cu mari ambiţii de Europa League.

Patru meciuri din Premier League în programul de sport la TV duminică, 5 iulie

În Serie A au loc foarte multe meciuri de la ora 20:30, cele pe care le veţi putea viziona fiind Cagliari – Atalanta şi Parma – Fiorentina, iar de la ora 22:45 are loc un joc de mare tradiţie, Napoli – Roma.

Dar şi Premier League s-a întrecut pe sine, pentru că după patru meciuri în direct sâmbătă urmează alte patru în direct şi duminică, practic showul începând pe Eurosport 1 de la ora 14:30 şi încheindu-se abia la ora 22:45, când se termină Southampton .- Man. City. Îi vom vedea ceva mai devreme şi pe campionii după Liverpool jucând acasă cu Aston Villa.

ora 13:00 Fotbal Casa Pariurilor Liga 1 play-out: Politenhica Iaşi – Sepsi: Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport 1

ora 14:00 Fotbal Premier League: Burnley – Sheffield United: Eurosport

ora 15:00 Fotbal La Liga: Bilbao – Real Madrid: Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus

ora 16:15 Fotbal Premier League: Newcastle .- West Ham: Eurosport 1

ora 17:00 Fotbal Casa Pariurilor Liga 1 play-out: Academica Clinceni – Dinamo: Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus

ora 18:00 Fotbal La Liga: Espanyol – Leganes: Digi Sport 4, Look Sport 2, Telekom Sport 3

ora 18:00 Fotbal Superliga Cehia: Sparta Praga – Jablonec: Look Sport 3

ora 18:15 Fotbal Serie A: Inter – Brescia: Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport 1

ora 18:30 Fotbal Premier League: Liverpool – Aston Villa: Eurosport 1

ora 20:00 Fotbal Casa Pariurilor Liga 1 play-off: Astra – CFR Cluj: Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus

ora 20:30 Fotbal Serie A: Cagliari – Atalanta: Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport 1

ora 20:30 Fotbal Serie A: Parma – Fiorentina: Look Sport 3, Telekom Sport 4

ora 20:30 Fotbal La Liga: Osasuna – Getafe: Digi Sport 4, Look Sport 2

ora 21:00 Fotbal Premier League: Southampton – Man. City: Eurosport 1

ora 22:45 Fotbal Serie A: Napoli – Roma: Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Plus, Look Sport 1

ora 23:00 Fotbal La Liga: Villarreal – Barcelona: Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus

ora 23:30 Fotbal Liga Sagres: Porto – Belenenses: Look Sport 2