Sport la TV. Cine transmite Milan-Sparta Praga şi Glasgow Rangers-Lech Poznan. Programul transmisiunilor sportive de joi, 29 octombrie

Joi, 29 octombrie, programul de sport la TV este axat pe meciurile din cadrul etapei a 2-a din grupele Europa League, atenţia maximă fiind, în mod firesc, asupra partidei pe care CFR Cluj o dispută pe teren propriu în compania elveţienilor de la Young Boys Berna.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tot din aceeaşi grupă mai puteţi viziona şi celălalt meci, Roma – ŢSKA Sofia. În afara partidelor din grupa A alte jocuri care implică fotbalişti români şi care vor fi transmise în direct sunt Milan – Sparta Praga, în care l-am putea vedea în poarta gazdelor pe Ciprian Tătăruşanu şi Glasgow Rangers – Lech Poznan, posibil cu Ianis Hagi pe teren.

Slavia Praga a lui Bicuşor Stanciu are un meci foarte greu acasă cu Leverkusen, accesibil pe canalele Look, aşa cum va fi şi partida legiunii române de la Ludogoreţ, care va juca la Linz, în Austria. Şi avem şi o partidă din Liga 2, Rapid – Mioveni plus tenis masculin de la Viena.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ora 15:00 Tenis masculin ATP Viena: Eurosport 2

ora 18:30 Fotbal Liga 2: Rapid – Mioveni: Digi Sport 1, Telekom Sport1, Look Plus

ADVERTISEMENT

ora 20:00 Fotbal Europa League: Milan – Sparta Praga: Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport 1

ora 20:00 Fotbal Europa League: LASK Linz .- Ludogoreţ: Look Sport 2, Telekom Sport 4

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ora 20:00 Fotbal Europa League: Antwerp – Tottenham: Digi Sport 3

ora 20:00 Fotbal Europa League: AEK Atena .- Leicester: Look Sport 3, Telekom Sport 3

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ora 22:00 Fotbal Europa League: CFR Cluj – Young Boys Berna: Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus

ora 22:00 Fotbal Europa League: Roma – ŢSKA Sofia: Digi Sport 2, Telekom Sport 3, Look Sport 3

ADVERTISEMENT

ora 22:00 Fotbal Europa League: Slavia Praga – Leverkusen: Look Sport 1

ora 22:00 Fotbal Europa League: Glasgow Rangers – Lech Poznan: Digi Sport 3, Telekom Sport 4

ADVERTISEMENT

ora 22:00 Fotbal Europa League: Real Sociedad – Napoli: Look Sport 2, Telekom Sport 2