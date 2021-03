Joi, 11 martie, programul de sport la TV este dominat de meciurile din cadrul optimilor tur din Europa League. Mai avem fotbal din Liga 2, partida dintre Concordia Chiajna şi Petrolul din cadrul etapei a 19-a şi cele două turnee de tenis feminin de la Dubai şi Guadalajara.

Toate cele opt meciuri din Europa League vor putea fi urmărite în transmisiuni directe. Interesant este că jocurile în care sunt angrenaţi românii încep toate la ora 20:00, cel mai aşteptat fiind duelul de la Praga, dintre Slavia şi Glasgow Rangers, adică între Nicolae Stanciu şi Ianis Hagi.

Şi meciul serii, Manchester United – Milan, are loc tot de la ora 20:00 pe Old Trafford, fiind o chestiune de orgolii între două superputeri din fotbalul european care sunt binecunoscute şi sub apelativul de diavoli. Diavolii roşii sunt Manchester United, diavolul rossonero e Milan.

ora 12:00 Tenis feminin WTA Dubai: Digi Sport 2

ora 17:00 Fotbal Liga 2: Concordia Chiajna – Petrolul: Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport 1

ora 20:00 Fotbal Europa League optimi: Man. United – Milan: Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus

ora 20:00 Fotbal Europa League optimi: Slavia Praga – Glasgow Rangers: Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport 1

ora 20:00 Fotbal Europa League: Dinamo Kiev – Villarreal: Digi Sport 3, Telekom Sport 3, Look Sport 2

ora 20:00 Fotbal Europa League: Ajax – Young Boys Berna: Digi Sport 4, Telekom Sport 4, Look Sport 3

ora 22:00 Fotbal Europa League: Olympiakos – Arsenal: Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus

ora 22:00 Fotbal Europa League: Roma – Şahtior Doneţk: Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport 1

ora 22:00 Fotbal Europa League: Tottenham – Dinamo Zagreb: Digi Sport 3, Telekom Sport 3, Look Sport 2

ora 22:00 Fotbal Europa League: Molde – Granada: Digi Sport 4, Telekom Sport 4, Look Sport 3

ora 24:00 Tenis feminin WTA Guadalajara: Digi Sport 2