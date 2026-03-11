Sporting CP – Dinamo București, live în etapa a 14-a din Liga Campionilor la handbal masculin. „Dulăii”, la ultimul meci din competiție în acest sezon

Sport

11.03.2026 | 19:45
Liga Campionilor la handbal masculin, etapa 14: Dinamo joacă în deplasare cu Sporting. Sursa Foto: Facebook CS Dinamo Handbal.
Dinamo joacă ultimul meci din acest sezon al grupelor Ligii Campionilor la handbal masculin. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre confruntarea din deplasare cu Sporting în runda a 14-a.

Dinamo, un nou meci important contra lui Sporting în etapa 14 din Liga Campionilor la handbal masculin

Liga Campionilor la handbal masculin continuă cu o nouă etapă plină de meciuri captivante. Dinamo va juca în runda cu numărul 14 în deplasare contra portughezilor de la Sporting.

„Dulăii” vin după victoria de acasă cu 33-23 în fața lui Kolstad, însă succesul obținut a fost insuficient pentru a-i propulsa pe un loc de play-off. Campania dezastruoasă poate fi încheiată însă cu o victorie de moral pe terenul lui Sporting. Rămâne de văzut ce va reuși reprezentanta noastră.

Grupele din Champions League la handbal masculin. Cum arată clasamentele

Ocupantele primelor două locuri din fiecare grupă merg direct în sferturi, în timp ce ultimele două sunt eliminate. Echipele aflate la final pe pozițiile 3-6 vor juca un play-off pentru accederea în sferturi. Iată ierarhia completă înaintea acestei etape:

Clasament Liga Campionilor handbal masculin înainte de etapa 14

Programul lui Dinamo în Liga Campionilor

Dinamo se află la ultimul meci din competiție în acest sezon. Șansele ca „dulăii” să ajungă în play-off s-au năruit însă de mult. Iată programul echipei în actuala ediție de Liga Campionilor:

  • Etapa 1: Dinamo – Sporting 30-33
  • Etapa 2: Kolstad – Dinamo 31-28
  • Etapa 3: Dinamo – Veszprem 27-30
  • Etapa 4: Fuchse Berlin – Dinamo 32-31
  • Etapa 5: Aalborg – Dinamo 34-28
  • Etapa 6: Dinamo – Kielce 24-28
  • Etapa 7: Nantes – Dinamo 35-28
  • Etapa 8: Dinamo – Nantes 29-28
  • Etapa 9: Kielce – Dinamo 34-32
  • Etapa 10: Dinamo – Aalborg  27-30
  • Etapa 11: Dinamo – Fuchse Berlin 21-27
  • Etapa 12: Veszprem – Dinamo 35-28
  • Etapa 13: Dinamo – Kolstad 33-23
  • Etapa 14: Sporting – Dinamo (11 martie 2026)

Cine transmite la TV meciurile din etapa 14 de Liga Campionilor la handbal masculin. Program complet și când joacă Dinamo

Meciul Sporting CP – Dinamo București din etapa 14 de Liga Campionilor la handbal masculin poate fi urmărit la tv pe Digi Sport și Prima Sport. Mai exact, Digi Sport 3 și Prima Sport 5 sunt cele două canale de televiziune care se vor ocupa de transmisiunea acestei partide.

Mai mult, Sporting CP – Dinamo București se vede și online, pe Digi Online, Prima Play și Orange TV Go, platforme de streaming ce necesită abonare. Mai jos, programul complet pentru etapa 14 de Champions League la handbal masculin:

Grupa A 

  • Joi, 12 martie, Ora 19:45: Kolstad – Kielce
  • Joi, 12 martie, Ora 19:45: Veszprém – Aalborg
  • Joi, 12 martie, Ora 21:45: Sporting CP – Dinamo București
  • Joi, 12 martie, Ora 21:45: Fuchse Berlin – Nantes

Grupa B 

  • Miercuri, 11 martie, Ora 19:45: GOG – HC Zagreb
  • Miercuri, 11 martie, Ora 19:45: Wisla Plock – Szeged
  • Miercuri, 11 martie, Ora 21:45: FC Barcelona –  Pelister
  • Miercuri, 11 martie, Ora 21:45: Paris Saint-Germain – SC Magdeburg

Cote și ponturi la pariuri pentru Sporting – Dinamo în etapa 14 din Champions League

O victorie a „dulăilor” în acest meci este cotată cu 5.80, în timp ce un eventual succes al gazdelor are o cotă de 1.21. O remiză între cele două are o cotă de 11.00. Pentru cei care vor să mizeze pe goluri, varianta „peste 62.5 goluri” are o cotă de 1.52.

Vezi live video Dinamo în etapa 14 din Liga Campionilor la handbal masculin

Meciul Sporting CP – Dinamo București este programat joi, 12 martie, de la ora 21:45, și este live text pe FANATIK.ro. Site-ul nostru te ține la curent cu toate informațiile care contează în Champions League la handbal masculin, runda 14.

