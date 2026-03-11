Sporting CP – Dinamo București, live în etapa a 14-a din Liga Campionilor la handbal masculin. „Dulăii”, la ultimul meci din competiție în acest sezon

Dinamo joacă ultimul meci din acest sezon al grupelor Ligii Campionilor la handbal masculin. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre confruntarea din deplasare cu Sporting în runda a 14-a.
Liga Campionilor la handbal masculin continuă cu o nouă etapă plină de meciuri captivante. Dinamo va juca în runda cu numărul 14 în deplasare contra portughezilor de la Sporting.
„Dulăii” vin după victoria de acasă cu 33-23 în fața lui Kolstad, însă succesul obținut a fost insuficient pentru a-i propulsa pe un loc de play-off. Campania dezastruoasă poate fi încheiată însă cu o victorie de moral pe terenul lui Sporting. Rămâne de văzut ce va reuși reprezentanta noastră.
Ocupantele primelor două locuri din fiecare grupă merg direct în sferturi, în timp ce ultimele două sunt eliminate. Echipele aflate la final pe pozițiile 3-6 vor juca un play-off pentru accederea în sferturi. Iată ierarhia completă înaintea acestei etape:
Dinamo se află la ultimul meci din competiție în acest sezon. Șansele ca „dulăii” să ajungă în play-off s-au năruit însă de mult. Iată programul echipei în actuala ediție de Liga Campionilor:
Meciul Sporting CP – Dinamo București din etapa 14 de Liga Campionilor la handbal masculin poate fi urmărit la tv pe Digi Sport și Prima Sport. Mai exact, Digi Sport 3 și Prima Sport 5 sunt cele două canale de televiziune care se vor ocupa de transmisiunea acestei partide.
Mai mult, Sporting CP – Dinamo București se vede și online, pe Digi Online, Prima Play și Orange TV Go, platforme de streaming ce necesită abonare. Mai jos, programul complet pentru etapa 14 de Champions League la handbal masculin:
Grupa A
Grupa B
O victorie a „dulăilor” în acest meci este cotată cu 5.80, în timp ce un eventual succes al gazdelor are o cotă de 1.21. O remiză între cele două are o cotă de 11.00. Pentru cei care vor să mizeze pe goluri, varianta „peste 62.5 goluri” are o cotă de 1.52.
Meciul Sporting CP – Dinamo București este programat joi, 12 martie, de la ora 21:45, și este live text pe FANATIK.ro. Site-ul nostru te ține la curent cu toate informațiile care contează în Champions League la handbal masculin, runda 14.