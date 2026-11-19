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Liga Campionilor la handbal masculin, grupa principală 2, etapa 1, începe joi, 19 noiembrie, pentru campioana României. Dinamo are meci în deplasare pe terenul celor de la Sporting Lisabona. Toate informațiile legate de acest duel din Portugalia sunt oferite pe site-ul FANATIK în format live text. De asemenea, sunteți la curent cu programul, clasamentul, cotele și rezultatele din toate partidele grupei.

Live etapa 1, grupa principală din Liga Campionilor la handbal masculin. Când joacă Dinamo

La finalul lunii octombrie, campioana României la handbal masculin, Dinamo, a dat lovitura și a realizat o performanță istorică. „Dulăii” s-au calificat, pe 29 octombrie, în grupele principale ale Ligii Campionilor, după ce au învins formaţia Montpellier Handball, scor 36-26 (16-16), în ultima etapă din grupa preliminară E a Champions League.

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. Dinamo a fost plasată în Grupa 2 – Principală a competiției, alături de Barcelona (Spania), Sporting (Portugalia), Magdeburg (Germania), Kielce (Polonia) și GOG Handbold (Danemarca). Este o grupă infernală, însă „Dulăii” nu au nimic de pierdut cu acești granzi. Meciul de debut al lui Dinamo are loc joi, 19 noiembrie, de la ora 21:45, la Lisabona.

Cine transmite la TV meciurile din etapa 1, grupa principală, de Liga Campionilor la handbal masculin. Programul complet al lui Dinamo

Drepturile TV în România în sezonul 2026 – 2027 al celei mai importante întreceri inter-cluburi din handbalul continental aparțin celor două canale mari de sport: Digi Sport și Prima Sport. Acestea au achiziționat în urmă cu un an drepturile de transmisie pentru meciurile de handbal în Liga Campionilor, atât la masculin, cât și la feminin. Și în Grupa principală, la fel ca în faza grupelor normale, iubitorii handbalului vor putea urmări partidele lui Dinamo în Champions League pe canalele celor două trusturi. Meciul Sporting – Dinamo se va putea vedea joi, 19 noiembrie, de la ora 21:45, pe Digi Sport 4 și Prima Sport 1. Duelul românilor cu portughezii poate fi văzut și online, pe platformele de live stream Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

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Iată programul lui Dinamo în faza grupelor principale EHF Champions League 2026 – 2027 – Grupa 2:

19.11.2026: Sporting CP – Dinamo

25.11.2026: Dinamo – Kielce

02.12.2026: SC Magdeburg – Dinamo

10.12.2026: Dinamo – GOG

11.02.2027: Kielce – Dinamo

17.02.2027: Dinamo – SC Magdeburg

25.02.2027: Dinamo – Sporting CP

04.03.2027: GOG – Dinamo

Cum se califică mai departe Dinamo din această Grupă principală. Clasamentul înainte de meciul cu Sporting

Începând cu sezonul 2026 – 2027 al EHF Champions League la handbal masculin a fost introdus un format complet nou cu 24 de echipe. Acestea au jucat în 6 grupe a câte 4 echipe. Primele două clasate din fiecare s-au calificat în Grupa Principală. Acum, pentru un loc în primele 4 poziții care asigură calificarea în sferturile de finală se luptă 12 formații. Echipele joacă tur-retur doar împotriva formațiilor din celelalte grupe preliminare (nu mai au loc meciurile deja jucate). S-au luat în considerare rezultatele din faza preliminară împotriva echipei din aceeași grupă preliminară (la Dinamo vs. Barcelona). Dinamo pornește de pe locul 6 (cu punctele preluate din meciurile cu Barça: 0). Primele 4 din fiecare grupă se califică în sferturile de finală (care au loc tur-retur).

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Iată cum arată clasamentul din Grupa principală 2, înainte de disputarea meciurilor din etapa 1:

Cote la pariuri în etapa 1 – grupa principală de Liga Campionilor la handbal masculin, la Sporting – Dinamo

Rivala celor de la Dinamo din etapa 1 a Grupei Principala 2, Sporting Lisabona, este o echipă extrem de redutabilă. Lusitanii și-au câștigat fără emoții Grupa D din care au făcut parte, cu 5 victorii și o remiză. Joi, Dinamo este clar outsider. La casele de pariuri, gazdele au cote de la 1,15 la 1,19 pentru victorie. „Dulăii” lui Paulo Pereira pleacă cu cote de 6,00 – 7,00.

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Vezi live blog Dinamo în prima etapă din Liga Campionilor la handbal masculin – Grupa principală 2. Clasament actualizat

FANATIK a fost alături de fanii handbalului din România în toată , cu Barcelona, Aarhus și Montpellier. De joi, 19 noiembrie, până în primăvara anului viitor, pe site-ul FANATIK.ro găsești toate informațiile de care ai nevoie despre Champions League la handbal masculin. În timp real, meci de meci, aici poți citi informații despre evoluția scorurilor, toate rezultatele, precum și clasamentul actualizat.