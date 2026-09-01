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Entuziasm uriaș la Sporting Liești înaintea duelului cu Dinamo: ”Un meci istoric pentru noi”

Sporting Liești va primi vizita lui Dinamo în prima etapă a grupelor Cupei României Betano. Ce obiectiv și-a propus formația din Liga 3 pentru acest duel.
Traian Terzian
01.09.2026 | 15:17
Entuziasm urias la Sporting Liesti inaintea duelului cu Dinamo Un meci istoric pentru noi
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Cum vede președintele lui Sporting Liești duelul cu Dinamo din Cupa României Betano. Sursă foto: colaj Fanatik
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După ce în play-off-ul Cupei României Betano a trecut de ACS USV Iași, scor 2-1 după prelungiri, pe Sporting Liești o așteaptă o partidă infernală în prima etapă a grupelor. Și asta pentru că micuța echipă din al treilea eșalon va întâlni Dinamo.

Ce așteptări are Sporting Liești de la meciul cu Dinamo

Înaintea duelului cu liderul SuperLigii, președintele lui Sporting Liești, Dorinel Matei, a mărturisit că este un moment istoric pentru clubul pe care îl conduce și a transmis un mesaj spectatorilor care vor veni la stadion.

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Oficialul grupării din Liga 3 este conștient de diferența de nivel, dar a precizat că echipa sa va aborda partida cu seriozitate. ”Un meci istoric pentru noi, la fel cum a fost și cel cu Oțelul de anul trecut. Cât privește șansele noastre în acest meci… vom juca, încercăm să facem un meci bun.

Lumea trebuie să înțeleagă că jucăm cu echipa de pe primul loc din Liga 1, iar noi suntem în Liga 3, dar asta nu înseamnă că nu vom juca la capacitate maximă și să încercăm să scoatem tot ce putem din acest meci”, a declarat Matei, conform sportgalați.com.

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Unde se joacă Sporting Liești – Dinamo

Meciul dintre Sporting Liești și Dinamo va avea loc miercuri, 2 septembrie, de la ora 19:00. Partida se va disputa la Galați, pe stadionul Oțelului, deoarece arena din Liești nu poate organiza jocuri la asemenea nivel.

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Oficialii clubului Sporting Liești au pus în vânzare biletele pentru întâlnirea cu Dinamo, iar prețul acestora este de 20 de lei, indiferent de zona din stadion. În plus, copiii vor avea intrarea liberă la Tribuna 2.

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Cele două formații fac parte din Grupa D în Cupa României Betano. În aceeași grupă se mai află formațiile Chindia Târgoviște, FC Voluntari, Universitatea Craiova și FC Bacău.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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