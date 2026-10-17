Sportiv de top găsit mort la duș, chiar înaintea meciului! Echipa lui e în stare de șoc

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Tragedie înaintea meciului dintre Stade Rochelais şi echipa sud-africană Lions. Hyron Andrews, jucător al echipei din Johannesburg, în vârstă de 30 de ani, a decedat în hotelul unde echipa sa era cazată pe insula Ré,

Hyron Andrews a fost găsit decedat la duș

Jucătorul de rugby a fost găsit fără suflare într-o cabină de duş din zona spa a complexului Atalante-Relais Thalasso, din Sainte-Marie-de-Ré. Echipele medicale chemate de urgență au intervenit rapid, dar au constatat un stop cardiorespirator şi au încercat să-l resusciteze pe jucător, însă fără succes.

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Cu aproximativ o oră înainte de a fi găsit, Andrews participase la o sesiune de hammam (baie de aburi). Presa locală și rapoartele din anchetă arată că decesul a survenit în urma unui infarct, în timp ce se afla la duș, fapt care a provocat ulterior o căzătură fatală. Rugbistul nu prezentase anterior semne ale unor probleme de sănătate.

A fost înfiinţată o echipă de sprijin psihologic pentru a oferi asistenţă jucătorilor sud-africani şi personalului hotelului și a fost deschisă o anchetă, încredinţată jandarmeriei din Saint-Martin-de-Ré.

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Meciul se va juca conform programului

Un purtător de cuvânt al echipei Lions a transmis un comunicat presei sud-africane: „Cu profundă tristeţe vă informăm că am primit veşti cutremurătoare din Franţa, unde echipa Lions se pregăteşte în prezent pentru primul său meci din Champions Cup. Conducerea echipei Lions pregăteşte în acest moment un comunicat oficial, care va fi publicat în curând. Până atunci, rugăm pe toată lumea să dea dovadă de tact şi discreţie.”

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Deși inițial au existat dubii, conducerea Lions a confirmat că meciul de sâmbătă împotriva celor de la La Rochelais se va disputa, jucătorii luând decizia de a intra pe teren în onoarea colegului lor. De asemenea, se va ține un moment de reculegere î

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Hyron Andrews era căsătorit cu Maiglin și avea doi băieți mici, Hendrix și Emerson. În 2015, Andrews a fost selecționat și a reprezentat Africa de Sud la echipa națională de tineret (U20). La echipa de club la care s-a consacrat, Sharks din Durban, el a jucat mulți ani alături de mari campioni mondiali ai Africii de Sud, precum Siya Kolisi, Eben Etzebeth sau Lukhanyo Am.