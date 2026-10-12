Sportiv român, exclus de la Campionatul Mondial după ce a fost acuzat de dopaj! Ar putea primi o suspendare uriașă

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Igor Botez (23 de ani), sportiv care urma să facă parte din lotul național de lupte greco-romane al României la Campionatul Mondial U23, care se desfășoară în această săptămână la Las Vegas, în Statele Unite, a fost exclus din competiție după ce a fost acuzat de dopaj. CSM Bacău, clubul la care este legitimat sportivul, i-a suspendat contractul, iar Botez ar putea primi o sancțiune foarte dură.

Igor Botez, exclus de la CM de Lupte U23 după ce a fost acuzat de dopaj

Igor Botez urma să reprezinte România la categoria 72 kg din cadrul probei de lupte greco-romane de la Campionatul Mondial U23, care se desfășoară în perioada 12-18 octombrie în Las Vegas, însă acesta nu va mai participa la competiția din Statele Unite, fiind acuzat de dopaj, potrivit .

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Controlul anti-doping care l-ar incrimina pe sportivul român ar fi avut loc în urmă cu aproximativ 3 luni, iar rezultatul a venit săptămâna trecută, chiar înainte de U23. Conform sursei menționate, Igor Botez ar putea primi o suspendare drastică, de peste doi ani. Așadar, din lotul de lupte greco-romane al României pentru competiția din SUA, condus de antrenorii Alin Alexuc și Petrică Cărare, vor mai face parte doar doi sportivi, Denis Mihai (55 kg) și Patrik Gordan (87 kg).

CSM Bacău a suspendat contractul lui Igor Botez

În august 2025, Botez a fost implicat într-un alt scandal, după ce ar fi agresat o persoană într-un club de noapte din Bacău, iar contractul său cu clubul de care aparține, CSM Bacău, a fost suspendat. Sportivul a fost reintegrat în club în această vară, însă contractul său a fost suspendat din nou după acuzația de dopaj.

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„Clubul Sportiv Municipal Bacău nu a primit nicio înștiințare oficială în acest caz de dopaj. Cert este însă că lui Botez Igor i-a fost adus la cunoștință faptul că a fost descoperit pozitiv la controlul anti-doping, motiv pentru care, noi, ca și club, am decis să suspendăm automat contractul sportivului. În paralel, am făcut o adresă către Federația Română de Lupte și către ANAD pentru clarificări”, a declarat directorul CSM Bacău, Lucian Andrei, pentru sursa menționată anterior.

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În septembrie, oficialul a solicitat un control pentru Igor Botez: „Am făcut acest demers deoarece planau tot felul de semne de întrebare referitoare la anumiți sportivi de lot și am dorit să luăm măsuri”. Eusebiu Diaconu, antrenorul lui Igor Botez de la clubul băcăuan, a reacționat la rândul său după ce sportivul a fost acuzat de dopaj: „E o adevărată lovitură pentru noi. Sigur, așteptăm și rezultatul contestației, dar, până una alta, sportivul a fost descalificat de la Mondiale. Trebuie văzut ce s-a întâmplat pe perioada în care Igor Botez s-a aflat la lot și care sunt substanțele interzise de care este acuzat că le-a folosit”.