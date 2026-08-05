Sportiva al cărei idol este Simona Halep a avut un parcurs spectaculos la Washington: ”Au fost 24 de ore nebune”

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Descoperă în rândurile de mai jos cine este sportiva al cărei idol este Simona Halep. Tânăra tenismenă a avut un parcurs spectaculos la Washington, după o partidă intensă care s-a dovedit de bun augur în cele din urmă.

Cine e tenismena care a făcut furori la Washington

Alexandra Eala (21 ani) este surpriza plăcută din finala turneului desfășurat la Washington. Sportiva a reușit să atragă toată atenția asupra sa, după ce a învins-o pe americanca Jessica Pegula, în 3 seturi. Astfel, a fost desemnată prima jucătoare din Filipine care cucerește un titlu WTA, marcând un moment istoric.

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Tânăra a urcat mai multe poziții în clasamentul WTA, în prezent fiind pe locul 20. A reușit această performanță notabilă la câteva luni după ce Acum, a triumfat în SUA în ciuda condițiilor nefavorabile în care a jucat. Partida din data de 2 august a fost reprogramată pentru a doua zi din cauza ploii. Din fericire, acest aspect a fost un mare avantaj pentru ea.

A demonstrat că este de neoprit și s-a impus pe teren. A revenit cu forțe proaspete, dovada că în urma succesului său a primit un premiu uriaș. Tenismena din Filipine, care în trecut a recunoscut că o admiră pe românca Simona Halep, a încasat un bonus de performanță în valoare de 252 de mii de dolari americani.

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„Au fost 24 de ore nebune. Cred că m-am încălzit de o mie de ori, în speranţa că vom reintra pe teren. A fost foarte dificil, dar m-am gândit că m-am confruntat cu amânări din cauza ploii de multe ori în carieră, am încercat să nu las asta să mă afecteze. Am folosit amânările pentru a analiza ce am făcut prost în timpul primului set.

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Apoi, am veni cu un alt plan de joc. Odată revenită pe teren am încercat să aplic aceste lucruri şi, din fericire, a funcţionat”, a mărturisit jucătoarea de tenis, Alexandra Eala, potrivit . Ulterior, sportiva a primit numeroase laude și aprecieri pentru performanța atinsă pe teren.

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Simona Halep, admirată de jucătoarea care a cucerit titlul de la Washington

a fost lăudată pentru ambiția de care a dat dovadă. Alexandra Eala s-a format la academia celebrului Rafael Nadal, fiind influențată de-a lungul timpului de o altă stea din WTA, și anume Simona Halep. În urmă cu aproape 7 ani a vorbit la superlativ despre fostul număr 1 mondial.

„O admir cu adevărat pe Simona Halep, iubesc felul în care se mișcă pe teren și atitudinea sa. Sunt și o fană a Mariei Sharapova, dar Simona are o intensitate aparte și multă energie pe teren, dar ce îmi place cel mai mult este mentalitatea sa și felul în care muncește dar și faptul că nu cedează”, spunea vedeta pentru presa din țara sa natală.

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În urmă cu un an a subliniat acest aspect încă o dată. Dezvăluirea a fost făcută după ce a învins-o în sferturile de finală de la Miami pe Iga Swiatek. Astfel, a numit-o din nou pe Simona Halep printre favoritele sale, după ce anterior preferata sa fusese Maria Sharapova. Mai mult decât atât, a spus că le urmărește pe Li Na și Ashleigh Barty.