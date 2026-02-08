Sportiva care a ajuns la Jocurile Olimpice de iarnă datorită contului de pe OnlyFans. Nu s-a ferit să spună adevărul

ADVERTISEMENT

A pozat într-o revistă pentru adulți în 2022, iar acum face o dezvăluire surpriză. Lisa Buckwitz este o sportivă din Germania, care la 31 de ani a ajuns la Jocurile Olimpice de iarnă datorită contului de pe OnlyFans.

Concurenta de la Jocurile Olimpice de iarnă cu cont pe OnlyFans

Lisa Buckwitz a participat la 2 ediții ale Jocurilor Olimpice. De-a lungul carierei sale a câștigat o medalie de aur în proba de bob. Campioana olimpică este .

ADVERTISEMENT

Și-a deschis cont în anul 2024, iar acum se bucură de veniturile pe care le-a încasat. A făcut acest pas pentru a câștiga mai mulți bani și pentru a putea lua parte la competiții. Astfel, acesta este modalitatea prin care își finanțează concursurile.

Pentru a participa la din 2026 a vorbit fără perdea despre acest aspect al vieții sale. A recunoscut că s-a folosit de veniturile încasate în ultima perioadă pentru a ajunge la proba de bob.

ADVERTISEMENT

Momentan, nu se știe despre ce sumă este vorba. Cert este că, abonații achită în fiecare lună 24,99 dolari pe lună (21,10 euro). Lisa Buckwitz oferă conținut inedit pe celebra platformă britanică, unde apare în sutien sportiv direct de la antrenamente sau în bikini.

ADVERTISEMENT

Regretă sau nu alegerea făcută?

Lisa Buckwitz a încheiat un parteneriat neașteptat cu OnlyFans, precizând că nu regretă acest pas. Sportiva germană, în vârstă de 31 de ani, va putea fi urmărită în perioada următoare la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.

În intervalul 6-22 februarie 2026 vedeta va reprezenta țara sa natală, după ce în 2018 a câștigat medalia de aur. A cucerit-o la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang, la bob pentru două persoane. A concurat și la ediția din 2022, de la Beijing.

ADVERTISEMENT

„Sunt fericită să anunţ lansarea unui nou capitol în cariera mea de sportivă oficială OnlyFans. Scopul acestui parteneriat este să vă împărtăşesc toată pasiunea şi energia care mă animă în cariera mea: determinarea, obiectivele şi toate celelalte.

De la antrenamentele intensive la adrenalina competiţiilor, vă invit să descoperiţi culisele şi să trăiţi ceea ce este cu adevărat necesar pentru a vă depăşi limitele la cel mai înalt nivel.

Alăturaţi-vă mie în această aventură incredibilă, conectaţi-vă la universul meu şi descoperiţi viaţa mea pe şi în afara gheţii”, spunea Lisa Buckwitz, la deschiderea contului de OnlyFans, în 2024, conform .