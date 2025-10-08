Sportiva care a ajuns să câștige mai mulți bani din OnlyFans decât din întreaga sa carieră. Mesajul transmis și către alte jucătoare celebre

Liz Cambage este sportiva care recunoaște că a câștigat mai mulți bani în prima săptămână pe OnlyFans decât a reușit să încaseze în întreaga sa carieră de baschet. Cum a fost posibil așa ceva?

Liz Cambage recunoaște că face bani frumoși din OnlyFans

Liz Cambage, jucătoare pentru echipa Sichuan Yuanda din China și unul dintre cei mai importanți piloni de baschet din ultimii ani, a transmis un mesaj neașteptat jucătoarelor WNBA care vor cu adevărat să facă bani.

Mai exact, aceasta a recunoscut că salariul din baschet nu este de multe ori suficient. Astfel, jucătoarele trebuie să își cunoască adevărata valoare și să câștige mai mulți bani făcând ceea ce le place.

„Știți, cu salariul WNBA, nu este atât de greu să câștigi mai mulți bani făcând orice… Cred că femeile ar trebui să câștige mai mulți bani jucând sportul pe care îl iubesc. Cred că fiecare trebuie să-i obțină cum poate”, a spus Cambage, conform .

Câți bani a câștigat sportiva, de fapt

Iar mesajul ei nu e unul întâmplător. Liz Cambage, care postează conținut pe OnlyFans din 2025, a câștigat peste 1,5 milioane în mai puțin de un an. .

Chiar și așa, sportiva speră ca fiecare jucătoare de baschet în parte să își cunoască valoare. De asemenea, jucătoarele trebuie știe mai departe cum să își negocieze contractul de muncă. De altfel și Asociația Națională a Jucătoarelor de Baschet Feminin (WNBPA) pledează pentru o cotă-parte mai mare din venituri.

Dacă s-ar întâmpla așa, acest lucru ar crește salariile jucătoarelor. Menționăm că în prezent salariile încep de la 66.079 de dolari pentru unele jucătoare debutante. Acestea pot atinge însă un vârf de 214.466 de dolari în acest sezon.

Alexandra Ianculescu s-a apucat și ea de Onlyfans după ce a renunțat sportul profesionist

Cât despre decizia luată de Liz Cambage privind activitatea de pe OnlyFans, aceasta nu este una izolată. Și o sportivă româncă care a ajuns inclusiv la Jocurile Olimpice recunoaște că nu se ajungea cu banii. Astfel, ea a fost nevoită să facă o schimbare.

Este vorba despre Alexandra Ianculescu, în vârstă de 34 de ani, o fostă patinatoare care s-a reprofilat. Aceasta posta constant fotografii pe Instagram, iar ulterior a decis să meargă mai departe și să se promoveze pe celebra platformă OnlyFans.

Alexandra Ianculescu a renunțat la sportul de performanță în 2021, iar mai apoi i-a fost greu să își câștige existența. Deși a fost sceptică la început și a fost crescută cu un alt set de valori, .

„Am crezut că e o glumă. Nu voiam să fiu văzută ca fiind faimoasă pentru vânzarea de fotografii în bikini, având în vedere că am muncit atât de mult ca sportivă, am muncit din greu pentru educația mea, vorbesc mai multe limbi și îmi place cu adevărat imaginea pe care mi-am creat-o despre mine.

(…) Înainte, mă interesa ce credeau oamenii, dar apoi mi-am dat seama că opiniile lor nu achită facturile. Voi continua să fac ceea ce vreau pentru că îmi place cât de confortabilă mă simt cu adevărat cu corpul meu și cum am învățat să mă iubesc în orice fel”, a dezvăluit fosta sportivă, care în prezent a lăsat deoparte părerile altora și a mers mai departe.