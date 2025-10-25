Sportiva care a fost suspendată pentru că a refuzat să facă un test de verificare a sexului. Motivul invocat de aceasta e complet neașteptat

ADVERTISEMENT

Este vorba despre Hannah Caldas, în vârstă de 48 de ani. Deși era veterană la capitolul înot, aceasta a fost nevoită să renunțe la sport. Ea a fost suspendată timp de cinci ani pentru că a refuzat să facă un test de verificare a sexului.

Hannah Caldas, suspendată după ce a refuzat să facă un test de verificare a sexului

Decizia a fost luată de World Aquatics. Hannah Caldas a fost suspendată până în 2030. Iar deși a bifat reușite impresionante în carieră, asta nu a contat. Menționăm faptul că sportiva a câștigat la categoria ei de vârstă proba de 100 m feminin la Campionatele Mondiale de Înot Masters de anul trecut.

Totodată, ea a fost și cea care a câștigat marele premiu în toate cele cinci curse individuale la care a participat la Campionatul Național de Primăvară US Masters Swimming (USMS).

Când au apărut problemele pentru ea? La începutul acestui an, o analiză USMS a concluzionat că Caldas a prezentat documente care „demonstrau că i s-a atribuit sexul feminin la naștere și că s-a identificat drept femeie”.

De ce a refuzat Hannah Caldas să facă testul

Totuși, ea a refuzat să efectueze testul genetic cerut de World Aquatics. Motivul invocat de sportivă a fost în primul rând prețul, dar și procedura. Mai exact, acesta nu a vrut să efectueze un test ”costisitor”, care în opinia ei nu era nici ”necesar”.

„Testele cromozomiale sunt și costisitoare. Asigurarea mea refuză să acopere un astfel de test deoarece nu este necesar din punct de vedere medical. Niciun stat american nu impune teste genetice pentru evenimente sportive recreative precum acestea.

Nici măcar US Masters Swimming, organismul național de conducere pentru înotul recreativ pentru adulți din SUA, nu solicită acest lucru pentru niciunul dintre evenimentele sale”, a punctat Hannah Caldas, conform .

Amintim faptul că Caldas a ratat reprezentarea Portugaliei la de la Londra din 2012 cu trei zecimi de secundă. De asemenea, s-a bucurat de succes și în alte sporturi, câștigând numeroase evenimente globale de CrossFit și egalând recordul mondial feminin la canotaj în sală de 500 m.

Sportiva e pregătită să renunțe la înot

În ceea ce privește înotul însă, Hannah Caldas a anunțat că acest capitol se încheie pentru ea. Sportiva a precizat că înțelege decizia luată de World Aquatics și că nu va face nimic în acest sens.

Totodată, ea a mai adăugat că e pregătită să renunțe la alte evenimente programate. Nu vrea să își expună viața și intimitatea prea mult și consideră că oricum acestea au fost deja ”invadate” suficient.

„Înțeleg și accept consecințele nerespectării unei anchete a World Aquatics. Dar dacă o suspendare de cinci ani este prețul pe care trebuie să-l plătesc pentru a-mi proteja cele mai intime informații medicale, atunci este un preț pe care sunt bucuroasă să-l plătesc – pentru mine și pentru fiecare altă femeie care nu vrea să se supună unor teste medicale extrem de invazive doar pentru a înota într-o competiție pentru adulți mai în vârstă.

Înot în evenimente sancționate de peste 30 de ani și sunt pregătită să renunț la toate acestea. Viața și intimitatea mea au fost deja destul de invadate. Este timpul să-mi prioritizez sănătatea și siguranța personală”, a mai completat ea.