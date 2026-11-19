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Fosta campioană la gimnastică Corina Ungureanu a fost cooptată în USR Prahova și va face parte din conducerea județeană a organizației. Nu este pentru prima dată când fosta gimnastică a cochetat cu politica, fiind până acum membru UNPR, PSD, PNL și Pro România. Corina Ungureanu este ținută minte de mulți pentru că

Corina Ungureanu va face parte din conducerea USR Prahova și promite schimbarea

Anunțul a fost făcut de președintele USR Prahova, Felix Bulearcă, într-o conferință de presă. „Vă informez, de asemenea, că nu este numai un membru nou în USR, ci am şi iniţiat demersurile de a o coopta în conducerea judeţeană, mai precis în Biroul Judeţean al USR Prahova, acolo unde experienţa ei va fi valorificată foarte bine„, a explicat preşedintele USR Prahova, Felix Bulearcă.

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când a mai făcut parte din patru partide politice, o recomandă pentru a conduce un partid precum USR, chiar și la nivel județean. „Personal, sper să fi acumulat experienţa necesară şi maturitatea care probabil mi-au lipsit în anii trecuţi de a face lucruri concrete pentru sport.

Experienţele mele au fost foarte scurte. Am tot încercat şi am avut promisiuni de la respectivii oameni care cumva considerau că trebuie să profite de prezenţa unui campion într-un partid şi au uitat de promisiunile pe care mi le-au făcut la intrare: ‘te vom asculta şi îţi vom asculta soluţiile’.

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Sigur, nici eu nu aveam probabil nici experienţa, nici anii, naivitatea mea era ‘toată lumea e bună, toată lumea vrea să facă lucruri’. Când mi-am dat seama că vorbesc singură şi alerg singură şi nu puteam să fac absolut nimic… Nu poţi să faci nimic singur, ci trebuie să găseşti o echipă de oameni care să înţeleagă că la sport nu ne pricepem toţi. Sportul este un domeniu extrem de dificil”, a explicat Corina Ungureanu.

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Corina Ungureanu a pozat în Playboy și a apărut într-un filmuleț erotic

În 2000, Corina Ungureanu surprindea pe multă lume pentru că apărea într-un pictorial în Playboy. Peste doi ani apărea într-un videoclip destinat adulților alături de alte gimnaste, realizat pentru publicul din Japonia. Cu toate acestea, fosta sportivă spune că nu regretă nimic.

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„Nu regret. Nu voi spune că nu a contat partea financiară. A contat enorm. Erau mai mulți bani decât primisem pentru titlul mondial. Aveam o casă de terminat și… A fost și chestia că pozase o patinatoare și că au mai fost gimnaste înaintea mea… Am zis ‘OK, bun’. M-am autodepășit, dacă vrei. Noi nu am fi vorbit azi fără chestia asta. Eu nu sunt o mare gimnastă. Nu mă consider în primele 15.

Când a fost pictorialul din Japonia a fost o mare încurcătură, un mare scandal. Eu, din prostie sau neștiință, am avut emblema Federației pe echipament. Atât ne-a dus pe noi capul. Nu am știut să luăm un avocat, să citim contractul cum trebuie. Noi nu am dat niciun fel de explicații, nu am spus prea multe. Probabil dacă se întâmpla azi, nu mai se mai agita nimeni. Au fost multe gimnaste care au făcut mult mai multe, după noi. Dar atunci…”, spunea Corina Ungureanu la GSP Live.