Sportiva care a renunțat la carieră la doar 24 de ani pentru altă activitate. Face bani dintr-o platformă dedicată adulților

Fosta jucătoare de fotbal s-a retras la numai 24 de ani pentru a se concentra pe altă carieră. Din ce își câștigă, de fapt, aceasta veniturile lunare.
Alexa Serdan
16.12.2025 | 11:19
Sportiva care a renuntat la cariera la doar 24 de ani pentru alta activitate Face bani dintro platforma dedicata adultilor
O fostă sportivă e mulțumită cu veniturile dintr-o platformă pentru adulți. Sursa foto: Instagram.com
A jucat ca mijlocaș, însă sportiva a decis să renunțe la carieră. A făcut acest demers la vârsta de doar 24 de ani pentru altă activitate. Doi ani mai târziu de la această hotărâre face bani dintr-o platformă dedicată adulților.

Jucătoarea de fotbal care face bani datorită unei platforme pentru adulți

Nikkole Cheree Teja este o fostă jucătoare de fotbal american. Ajunsă la vârsta de 26 de ani, aceasta se mândrește cu câștigurile care îi intră în conturi de pe urma unei activități care se desfășoară în mediul virtual.

Cunoscuta vedetă care a fost legitimată o perioadă lungă la Puebla a decis să se retragă din sport la numai 24 de ani. De atunci fosta sportivă născută la Seattle și-a schimbat traiectoria și a hotărât să se ocupe cu altceva.

A strâns numeroși urmăritori pe rețelele de socializare. Pe Instagram este urmărită de aproximativ 500.000 de persoane din lumea întreagă, care sunt la curent cu activitatea pe care o are pe o celebră platformă pentru adulți.

E împăcată cu acest pas, precizând că nu regretă absolut deloc. Nikkole Cheree Teja le oferă fanilor săi conținut inedit, totul fiind contra cost. Cei interesați trebuie să plătească un abonament lunar care pleacă de la 17,50 dolari.

Prin urmare, sportiva care s-a retras la doar 24 de ani câștigă bani în funcție de câți abonați au acces la această platformă. Un site care estimează veniturile influencerilor arată că ar încasa în fiecare an între 266.000 și 364.000.

”Nu voi regreta niciodată plecarea mea”

Nikkole Cheree Teja este o frumoasă șatenă care nu a uitat de pasiunea sa. Pe rețelele de socializare postează în continuare imagini cu mingea de fotbal și în echipament sportiv. Tânăra nu exclude să revină pe teren.

Cu toate acestea, în momentul de față este împăcată cu schimbările care s-au produs în ultimii 2 ani. A muncit din greu încă din adolescență, fiind una dintre sportivele cu potențial.

„Decizia de a mă retrage din fotbalul profesionist nu a fost deloc ușoară. Sunt recunoscătoare pentru tot ce mi-a oferit acest sport și pentru faptul că am ajuns să îl iubesc atât de mult.

Dacă va exista viață după asta, sper să mă reconectez cu fotbalul și să simt că și el mă iubește pe mine. Am venit singură într-o țară străină la 18 ani și am luptat pentru visul meu.

Nu trebuie să demonstrez nimic nimănui, știu ce jucătoare sunt. Nu voi regreta niciodată plecarea mea din fotbal”, a declarat fosta jucătoare de fotbal, Nikkole Cheree Teja, relatează mundodeportivo.com.

