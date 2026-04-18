Sportiva care aspiră la titlul de cea mai frumoasă femeie din lume. Cine e rivala lui Paige Spiranac

Claire Hogle este una dintre cele mai dedicate jucătoare de golf din lume. În momentul de față, superba sportivă aspiră la titlul de cea mai frumoasă femeie din lume care este deținut încă din anul 2022 de către Paige Spiranac. Vedeta a primit această distincție din partea revistei Maxim.

Jucătoarea de golf care e adversara lui Paige Spiranac

Noua adversară a lui Paige Spiranac, Claire Hogle (27 ani), a ajuns în lumina reflectoarelor datorită ambiției sale. Sportiva originară din Statele Unite ale Americii a început să distribuie conținut pe YouTube începând cu anul 2015, iar acum este .

Frumoasa blondină i-a cucerit pe internauți cu formele sale de invidiat. Are o siluetă de vis și trăsături fizice naturale, dovadă că are mari șanse să primească o titulatură specială. Poate fi numită , trofeu deținut în prezent de una dintre colegele sale de breaslă.

Tânăra născută în California se bucură de o comunitate mare pe social media. Creatoarea de conținut este extrem de populară pe rețelele de socializare, acolo unde este urmărită de aproape 1.000 de persoane. Nu sunt mulți fani, dar aceștia sunt fideli și îi lasă constant felicitări și mesaje speciale.

În schimb, pe canalul de YouTube are sute de mii de urmăritori. De asemenea, are admiratori și pe alte platforme de socializare. Postează constant conținut despre pasiunea sa pentru golf, dar și despre divertisment și lifestyle. Acesta este motivul pentru care Claire Hogle e comparată cu Paige Spiranac.

De ce sunt comparate cele două sportive

Ambele sportive combină golf-ul cu conținutul online și imaginea de influencer. Are venituri uriașe din activitatea pe care o desfășoară, reușind să câștige bani mulți din sponsorizări, precum și colaborări și parteneriate. Sumele care îi intră în conturi lui Claire Hogle ajung la sute de mii de euro.

Spre exemplu, din Instagram frumoasa jucătoare de golf din SUA primește în fiecare lună între 8.800 și 12.000 de dolari. De asemenea, din YouTube încasează între 3.000 și 4.800 de dolari. În total, în fiecare lună are un venit care se ridică la valoarea de aproximativ 17.000 de dolari.

Prin urmare, se vehiculează că blondina are o avere considerabilă în conturile bancare. Ultimele estimări arată că este vorba de aproximativ 1 milion de dolari, conform publicației .

Cine e rivala lui Paige Spiranac

Puțini oameni știu că Claire Hogle provine dintr-o familie înstărită. Are un frate, Weston. A urmat cursurile liceului Rancho Bernardo din San Diego, absolvind în 2017. Și-a descoperit pasiunea pentru golf în timpul petrecut la Rancho Bernardo, dar și datorită tatălui său.

Figura paternă a jucat golf toată viața lui. Șatena s-a impus rapid în acest sport. E văzută de mulți ca o tânără minune în lumea golfului. Rivala lui Paige Spiranac a făcut parte o perioadă bună din echipa de golf feminină care a devenit campioană a Ligii Valley.

Jucătoarele au devenit campioane ale Federației Interșcolare din California (CIF) pentru prima dată în istoria școlii. La momentul respectiv, blondina a fost într-o formă fizică impresionantă, rămânând neînvinsă timp de 55 de meciuri în anul ei de absolvire.

După absolvire, Claire Hogle a acceptat un loc la CSU San Marcos, unde s-a impus rapid ca o forță a golfului. Mai mult decât atât, a fost membră a echipei de golf feminin care a câștigat primul titlu CCAA din istoria CSUSM.