Sportiva care îl acuză pe antrenor de hărțuire. Bărbatul i-a fost alături vreme de 13 ani

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Kristine Skistad este o sportivă din Norvegia care se află în mijlocul unui scandal de amploare. Campioana la ski fond îl acuză pe antrenorul Lage Sofienlung, care i-a fost alături vreme de 13 ani, de hărțuire.

Campioana care lansează acuzații grave la adresa antrenorului

E una dintre cele mai renumite și de succes sportive din ski fond. Kristine Skistad (27 de ani) a obținut 13 victorii în Cupa Mondială și de asemenea, a fost medaliată cu argint în proba de sprint la Mondialele din 2025. Tânăra norvegiancă a făcut dezvăluiri tulburătoare la scurtă vreme după ce a schimbat clubul, în septembrie 2026.

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Vedeta a plecat de la cel cu care colabora încă din copilărie, Konnerud IL, și s-a transferat la clubul vecin, Mjøndalen IF Ski. Acum, a spus care sunt motivele care au stat la baza deciziei sale. În spate ar fi o hotărâre care îl privește pe Lage Sofienlung (37 de ani). Bărbatul este antrenorul care i-a fost aproape timp de 13 ani.

Astfel, sportiva susține că acesta ar fi avut un comportament nepotrivit pe parcursul colaborării. Ar fi vorba de abuz de putere, manipulare și sexuală. a reclamat inclusiv vechiul club care nu a sprijinit-o suficient. Mai mult, comisia de etică a Federației Norvegiene de Schi și clubul Konnerud au închis cazul fără a lua măsuri disciplinare drastice împotriva antrenorului.

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Informațiile care au apărut până acum arată că bărbatul a primit doar un avertisment scris. Pentru că și-a păstrat funcția Kristine Skistad a decis să rupă complet legăturile cu clubul. „Era vorba de control, puterem bani, apropiere fizică excesivă, hărțuire sexuală și confuzia dintre roluri. Cu timpul, nici nu mai știam cui puteam să-i spun «nu». Am început să mă pierd pe mine însămi”, a spus schioarea, într-un interviu pe care l-a acordat postului de televiziune TV2, potrivit . În aceeași notă, a venit cu exemple concrete legat de situația cu care s-a confruntat în ultima perioadă.

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Episodul dezvăluit de sportivă

„În ziua de dinaintea probei de sprint de la Campionatele Mondiale trebuia să fac pregătirea mentală obișnuită. Lage m-a luat din fața hotelului meu și m-a dus în camera sa de hotel, aflată la aproximativ 25 de minute distanță. Voia să facem pregătirea în pat, unde era întins. Mi-a cerut să întind în pat lângă el. Am refuzat, pentru că nu aveam lenjeria (n.r. boxeri) pe sub pantaloni. Lage mi-a răspuns că nu era nicio problemă și că voia să-mi facă masajul oricum. Dintr-odată, a trebuit să-i impun limite propriului meu antrenor. M-am simțit extrem de inconfortabil”, a mărturisit sportiva.

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Declarațiile lui Kristine Skistad sunt confirmate de mai mulți martori. Aceștia susțin că schioarea s-a plâns în repetate rânduri de atitudinea antrenorului. Cu toate acestea, tehnicianul se apără și spune că nu este nimic adevărat. Lage Sofienlung a respins acuzațiile, precizând că acest caz este analizat de autoritățile competente.

Concret, situația ar fi ajuns la două organisme ale Federației de Schi, precum și la angajatorul tehnicianului, Konnerud. În aceeași notă, bărbatul a mai subliniat că din punctul său de vedere, cazul este încheiat. Pe de altă parte, Comisia de Etică a Federației Norvegiene de schi a notat în raportul pe care l-a întocmit că „este de condamnat, fără echivoc, nivelul de apropiere fizică dintre antrenor și sportivă”.