Ea este sportiva care vorbește la superlativ despre Sorana Cîrstea. E moștenitoarea a milioane de dolari

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Descoperă în paragrafele următoare cum se numește, de fapt, sportiva care vorbește la superlativ despre românca Sorana Cîrstea. E una dintre cele mai bogate jucătoare de tenis, dar și moștenitoarea unei averi care se ridică la milioane de dolari.

Sorana Cîrstea, aprecieri din partea unui milionare

Sorana Cîrstea (36 ani) a de numărul 4 din clasamentul WTA. Jessica Pegula (28 ani) este cunoscută drept cea mai bogată jucătoare din circuitul feminin de tenis. Sportiva din Statele Unite ale Americii este moștenitoarea unui imperiu de 4 miliarde de dolari.

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Tenismena este nimeni alta decât fiica omului de afaceri Teddy Pegula. Bărbatul a adunat o avere uriașî datorită exploatărilor cu gaze naturale. El deține încă din anul 2014 echipa de fotbal american Buffalo Bills, una dintre cele mai valoroase de peste Ocean. Vedeta care are și origini coreene, din partea mamei sale, a învins-o pe româncă cu scorul de 2-6, 6-4, 5-7.

La finalul partidei care a durat două ore și 6 minute a avut numai cuvinte de laudă pentru adversara sa. A vorbit la superlativ despre fosta iubită a lui Alexandru Țiriac. Americanca a subliniat că tenismena cu care s-a mai duelat și în urmă cu 17 ani are o perioadă foarte bună în carieră. La finalul anului sportiva din Târgoviște se pregătește pentru retragere.

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Până atunci, însă, Sorana Cîrstea dă totul pe teren. În luna iulie a atins cea mai înaltă treaptă a carierei sale în ierarhia WTA, când a urcat pe locul 17 mondial la simplu. Prin urmare, nu este deloc de mirare că este văzută în continuare ca o sportivă puternică. Jocul ei poate fi descris ca agresiv, direct și bazat pe lovituri zdravene.

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„Ia mingea repede, practică un joc agresiv”

„Chiar i-am spus lui Mark (n.r. Knowles, antrenorul ei) că nu am mai jucat împotriva ei de ceva timp. Ea are un an foarte bun, vom vedea. Ia mingea repede, practică un joc agresiv. Are meciuri cu urcușuri și coborâșuri, ca cel cu Anna Kalinskaya, cu ploaia și abandonul.

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Cred că este mereu o amenințare, mai ales când joacă bine. Poate juca foarte agresiv, ia mingea devreme, servește bine, returnează bine, simt că este o jucătoare destul de completă. Va fi interesant, nu am mai jucat cu ea de ceva timp”, a declarat Jessica Pegula, potrivit .

Ce a transmis Sorana Cîrstea după meciul cu americanca

Sorana Cîrstea a lăsat la rândul său un mesaj important după ce a fost învinsă de Jessica Pegula. Tenismena din România și-a spus punctul de vedere la secțiunea Stories de pe contul de Instagram. Pe această pagină a felicitat-o pe rivala sa, mulțumindu-le totodată organizatorilor turneului Cincinnati Open.

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„Bravo Jpegula pentru astăzi! Multumim Cincy Tennis pentru un turneu minunat, foarte recunoscătoare pentru tot ce faceti pentru noi în fiecare an”, a scris jucătoarea din Târgoviște, care . Frumoasa șatenă este fermă în decizia sa de a renunța la marea ei pasiune.