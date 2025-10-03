Sportiva celebră acuzată că i-a distrus familia unui afacerist. Acum se afișează public împreună, dar relația lor ar fi început cu mult timp în urmă

Aryna Sabalenka este sportiva celebră care a ajuns să fie acuzată că a distrus familia unui afacerist. S-ar părea că aceasta este în centrul atenției nu doar pe teren, cât și în afara sa, având în vedere noile controverse.

Detalii neașteptate despre relația dintre Aryna Sabalenka și Georgios Frangulis

Aryna Sabalenka este un nume cunoscut în lumea tenisului. Sportiva în vârstă de 27 de ani conduce autoritar ierarhia WTA. În prezent, aceasta formează un cuplu cu afaceristul Georgios Frangulis, în vârstă de 37 de ani.

Cei doi au fost văzuți prima oară împreună încă de anul trecut din luna aprilie. Și de abia în vara lui 2024, sportiva a vorbit deschis despre relația sa. De altfel antreprenorul brazilian a susținut-o public pe partenera sa și la US Open 2024.

Acesta se afla la acel moment în tribune la ultimul turneu de Grand Slam al anului. Deși cei doi par foarte fericiți împreună, zvonurile spun că celebra sportivă i-ar fi distrus familia afaceristului.

Acuzații dure la adresa sportivei

Mai exact, presa din Polonia scrie că brazilianul era căsătorit în momentul în care ar fi început o relație cu sportiva din Belarus. Primele imagini cu ce doi apărute în spațiul public au generat la acel moment mari controverse.

Nu puțini au fost cei care au acuzat-o direct pe Aryna Sabalenka că i-ar fi distrus căsnicia lui Georgios Frangulis. Și soția brazilianului a confirmat la rândul ei zvonurile atunci.

Aceasta dezvăluia că era căsătorită în momentul în care cei doi ar fi început să se cunoască. Totodată, femeia anunța că urmează să divorțeze, având în vedere că relația soțului ei era deja destul de ”veche”.

„Sunt căsătorită cu Georgios, dar cred că voi depune actele de divorț. Ei doi (Georgios Frangulis și Aryna Sabalenka) au o relație încă din California. „, spunea, la acea vreme, Isabella Armentano, soția lui Frangulis.

Aryna Sabalenka și Georgios Frangulis nu se mai ascund deloc

Pentru cei doi acest lucru nu a contat. Astfel, Aryna Sabalenka și Georgios Frangulis continuă să se afișeze împreună și nici că își ascund relația. Călătoresc des și postează constant pe rețelele de socializare fotografii împreună.

Afaceristul pare să fi trecut peste căsnicia sa, în timp ce . Chiar ea povestea anul trecut că se bucură de faptul că are o persoană alături.

„A fost o perioadă foarte grea în care am fost foarte fericită să-l am alătur. Mă înveselește și se asigură mereu că facem lucruri distractive”, dezvăluia aceasta anul trecut într-un interviu acordat pentru People.

Amintim că Aryna Sabalenka s-a retras din turneul de la Beijing chiar înainte de start din cauza unei accidentări. În ciuda acestui lucru însă, ea rămâne în centrul atenției pentru performanțele sale în clasamentul WTA, dar și pentru relația controversată.

Cele mai recente imagini cu cei doi aflați în vacanță, spre exemplu, au stârnit discuții. . Aceasta nu pare însă afectată deloc de ceea ce se întâmplă.