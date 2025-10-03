Sport

Sportiva celebră acuzată că i-a distrus familia unui afacerist. Acum se afișează public împreună, dar relația lor ar fi început cu mult timp în urmă

O celebră sportivă este acuzată că i-a distrus familia unui cunoscut afacerist. Relația celor doi ar fi început în urmă cu ceva timp, când acesta era căsătorit.
Valentina Vladoi
03.10.2025 | 23:59
Sportiva celebra acuzata ca ia distrus familia unui afacerist Acum se afiseaza public impreuna dar relatia lor ar fi inceput cu mult timp in urma
Aryna Sabalenka și Georgios Frangulis nu se mai ascund deloc. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik

Aryna Sabalenka este sportiva celebră care a ajuns să fie acuzată că a distrus familia unui afacerist. S-ar părea că aceasta este în centrul atenției nu doar pe teren, cât și în afara sa, având în vedere noile controverse.

ADVERTISEMENT

Detalii neașteptate despre relația dintre Aryna Sabalenka și Georgios Frangulis

Aryna Sabalenka este un nume cunoscut în lumea tenisului. Sportiva în vârstă de 27 de ani conduce autoritar ierarhia WTA. În prezent, aceasta formează un cuplu cu afaceristul Georgios Frangulis, în vârstă de 37 de ani.

Cei doi au fost văzuți prima oară împreună încă de anul trecut din luna aprilie. Și de abia în vara lui 2024, sportiva a vorbit deschis despre relația sa. De altfel antreprenorul brazilian a susținut-o public pe partenera sa și la US Open 2024.

ADVERTISEMENT

Acesta se afla la acel moment în tribune la ultimul turneu de Grand Slam al anului. Deși cei doi par foarte fericiți împreună, zvonurile spun că celebra sportivă i-ar fi distrus familia afaceristului.

Acuzații dure la adresa sportivei

Mai exact, presa din Polonia scrie că brazilianul era căsătorit în momentul în care ar fi început o relație cu sportiva din Belarus. Primele imagini cu ce doi apărute în spațiul public au generat la acel moment mari controverse.

ADVERTISEMENT
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice în România....
Digi24.ro
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice în România. Victimă: „Ar putea să le facă asta și altora”

Nu puțini au fost cei care au acuzat-o direct pe Aryna Sabalenka că i-ar fi distrus căsnicia lui Georgios Frangulis. Și soția brazilianului a confirmat la rândul ei zvonurile atunci.

ADVERTISEMENT
A murit la doar 22 de ani, la două săptămâni după ce a...
Digisport.ro
A murit la doar 22 de ani, la două săptămâni după ce a făcut un pas uriaș. Cauza decesului, neașteptată

Aceasta dezvăluia că era căsătorită în momentul în care cei doi ar fi început să se cunoască. Totodată, femeia anunța că urmează să divorțeze, având în vedere că relația soțului ei era deja destul de ”veche”.

„Sunt căsătorită cu Georgios, dar cred că voi depune actele de divorț. Ei doi (Georgios Frangulis și Aryna Sabalenka) au o relație încă din California. „, spunea, la acea vreme, Isabella Armentano, soția lui Frangulis.

ADVERTISEMENT

Aryna Sabalenka și Georgios Frangulis nu se mai ascund deloc

Pentru cei doi acest lucru nu a contat. Astfel, Aryna Sabalenka și Georgios Frangulis continuă să se afișeze împreună și nici că își ascund relația. Călătoresc des și postează constant pe rețelele de socializare fotografii împreună.

Afaceristul pare să fi trecut peste căsnicia sa, în timp ce sportiva își trăiește viața din plin. Chiar ea povestea anul trecut că se bucură de faptul că are o persoană alături.

„A fost o perioadă foarte grea în care am fost foarte fericită să-l am alătur. Mă înveselește și se asigură mereu că facem lucruri distractive”, dezvăluia aceasta anul trecut într-un interviu acordat pentru People.

Amintim că Aryna Sabalenka s-a retras din turneul de la Beijing chiar înainte de start din cauza unei accidentări. În ciuda acestui lucru însă, ea rămâne în centrul atenției pentru performanțele sale în clasamentul WTA, dar și pentru relația controversată.

Cele mai recente imagini cu cei doi aflați în vacanță, spre exemplu, au stârnit discuții. De asemenea, au mai existat câteva fotografii cu sportiva și sora ei care au stârnit o adevărată revoltă. Aceasta nu pare însă afectată deloc de ceea ce se întâmplă.

Zeljko Kopic a anunțat probleme pentru atacantul lui Dinamo după 1-0 cu Slobozia
Fanatik
Zeljko Kopic a anunțat probleme pentru atacantul lui Dinamo după 1-0 cu Slobozia
Danny Armstrong s-a simțit vânat în Slobozia – Dinamo 0-1: „M-au căutat tot...
Fanatik
Danny Armstrong s-a simțit vânat în Slobozia – Dinamo 0-1: „M-au căutat tot meciul să-mi dea galben pentru faza de săptămâna trecută”
O medaliată olimpică le-a sucit mințile celor de pe social media. Cum a...
Fanatik
O medaliată olimpică le-a sucit mințile celor de pe social media. Cum a apărut
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Gigi Becali l-a chemat pe antrenorul FCSB la palat și i-a zis direct:...
iamsport.ro
Gigi Becali l-a chemat pe antrenorul FCSB la palat și i-a zis direct: 'Eu fac echipa, tu antrenezi!'. Apoi l-a ofertat pe înlocuitor chiar în fața sa, după ce a fost refuzat
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!