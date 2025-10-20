Sportiva celebră care a ajuns să fie amenințată pe internet: ”Treaba asta te poate distruge”

ADVERTISEMENT

Aryna Sabalenka este una dintre cele mai apreciate nume din tenisul mondial. Deși se poate lăuda cu performanțe deosebite, există și persoane care ajung să o critice și chiar să o și amenințe.

Aryna Sabalenka recunoaște că a fost amenințată

Sportul nu vine doar cu satisfacții, ci uneori și cu anumite probleme. Nu puține au fost cazurile în care anumite sportive au fost afectate de bullying, cu atât mai mult în ultimii ani, când rețelele de socializare permit acest lucru.

Și printr-o poveste similară trece acum și Aryna Sabalenka. Sportiva din Belarus dezvăluie că a ajuns să fie criticată pe internet și chiar și amenințată. Iar , unele cuvinte o afectează.

Vizibilitatea pe care a obținut-o prin intermediul sportului vine și cu riscuri, povestește ea. Au fost momente când a ajuns să fie hărțuită, jignită și toate acestea nu neapărat pentru activitatea sa de pe teren.

Cum a reacționat sportiva în fața acestei situații

Aryna Sabalenka spune că sunt momente în care într-adevăr se simte afectată. Oricât de mult ar încerca să stea deoparte de mesajele primite, multe dintre ele sunt destul de dure.

De asemenea, nu de puține ori sportiva ajunge să intre pe profilul persoanelor care o jignesc ori care o amenință să vadă despre cine este vorba. Astfel, recunoaște ea, lucrurile devin uneori destul de dificile.

„Uneori treaba asta te poate distruge. Uneori chiar mă afectează. Îmi place să intru pe profilul lor și să văd cine sunt. Totuși, încerc să fac ceva important aici. Să inspir, să fiu un exemplu pozitiv. Lucrez din greu. Îmi urmez visele, îmi dedic viața pentru a face ceva ce eu cred că este important”, a spus Aryna Sabalenka, conform tennisworldusa.

Ce fel de mesaje primește sportiva

Și totuși ce îi scriu oamenii pe internet sportivei? În mare parte, în multe dintre mesajele pe care le primește aceasta este criticată pentru rezultatele la pariuri. Și unele persoane sunt destul de nervoase.

Mai exact, în momentul în care pierd pariurile, unii utilizatori o amenință cu moartea pe sportivă. Aryna Sabalenka povestește că a fost hărțuită și că s-a confruntat și cu mesaje mai dure în astfel de situații.

. De altfel o mulțime de jucătoare de tenis celebre au ajuns să ceară măsuri de siguranță în turnee din partea organizatorilor. Inclusiv Emma Răducanu povestea la un moment dat că se teme să iasă și pe stradă din cauza mesajelor pe care le primește.

La rândul ei, Madison Keys a spus că în mai multe rânduri s-a temut pentru siguranța ei. Și inclusiv celebra Simona Halep dezvăluia în urmă cu aproape un deceniu că a primit o amenințare cu moartea înaintea semifinalelor de la WTA Stuttgart.