Sportiva celebră care a avut probleme cu greutatea. A slăbit 40 de kilograme și a ajuns de nerecunoscut. Foto

Joanna Fargus, fostă înotătoare de origine britanico-australiană, a dezvăluit public că a avut probleme cu greutatea. În final însă, aceasta a găsit cea mai bună metodă prin care să dea jos kilogramele nedorite.

Cum a slăbit Joanna Fargus

Joanna Fargus este fostă campioană europeană la 200 de m spate. Iată însă că de-a lungul carierei sale, aceasta s-a confruntat și cu numeroase prejudecăți legate de greutate. Iar lucrurile au devenit mai complicate după retragere.

Fosta sportivă recunoaște că a avut probleme cu greutatea, iar situația a escaladat. Astfel, aceasta a fost nevoită să facă o schimbare radicală și iată că în final a reușit să slăbească 40 de kilograme.

Cum a făcut asta? Drumul nu a fost deloc unul ușor. Mai exact, australianca recunoaște că în primul rând a mâncat mai puțin și a ținut o dietă strictă. Nu au lipsit nici antrenamentele intense. Asta nu a ajutat-o însă.

Joanna Fargus pierdea câteva kilograme, iar ulterior se întorcea la greutatea inițială. De abia când a apelat la ajutorul unui specialist și-a dat seama că problema era de natură biologică.

Fosta sportivă a traversat momente dificile

A urmat apoi o transformare totală. Aceasta a apelat la injecții pentru slăbit și de atunci, viața ei s-a schimbat complet. Joanna Fargus povestește că acum este în sfârșit împăcată cu modul în care arată.

Totodată, și-a dat seama că trupul ei nu avea probleme și că avea nevoie de un tratament. Injecțiile îi ajută corpul să producă mai multă insulină, astfel că aceasta poate să își gestioneze nu doar greutatea, ci și prediabetul.

Îi pare rău că a avut nevoie de atât de mult timp pentru a-și da seama de aceste lucruri. Pe de altă parte, fosta sportivă se bucură că în sfârșit și se simte bine în pielea ei.

„Nu mai simt rușine față de corpul meu și nu mai simt că greutatea mea este un eșec personal. În sfârșit înțeleg că trupul meu nu a fost niciodată stricat, ci doar avea nevoie de instrumentele potrivite cu care să funcționeze.

Injecțiile pentru slăbit îmi ajută corpul să producă mai multă insulină atunci când este nevoie, ceea ce mă ajută să-mi gestionez prediabetul și greutatea. Injecțiile pentru slăbit funcționează pentru mine, dar îmi dau seama că sunt doar un instrument, nu o soluție. Încă înțeleg importanța exercițiilor fizice și a alimentației sănătoase.

Este incredibil să mă simt mândră de realizările mele ca olimpică, fără nicio umbră de rușine care să planeze asupra mea”, a spus Joanna Fargus, pentru SBS Australia. Aceasta .

Medaliile obținute de Joanna Fargus de-a lungul carierei sale

Menționăm faptul că în ciuda problemelor pe care le-a avut cu greutatea de-a lungul timpului, fosta sportivă a reușit să bifeze numeroase victorii. Joanna Fargus a obținut în 2001 o medalie de bronz la 200 de metri spate la Campionatele Mondiale din Japonia.

În același an, ea a obținut o altă medalie de bronz la 200 de metri spate la Cupa Mondială de Natație din Marea Britanie. În anul 2000 a mai câștigat de asemenea o medalie de aur la Campionatele Europene de Înot pe distanțe scurte din Spania.

Totodată, sportiva a mai luat o medalie de aur la ștafeta 4×200 metri liber și o medalie de argint la 200 de metri spate la Jocurile Commonwealth din Marea Britanie. Iar o altă reușită impresionantă a fost medalia de aur de la Jocurile Commonwealth din Australia în 2006.