Sportiva celebră care a fost acuzată că și-a bătut iubitul. Bărbatul s-a fotografiat plin de vânătăi și spune că a fost abuzat

ADVERTISEMENT

Masha Slamovich este sportiva celebră acuzată că și-a bătut iubitul. Tânăra în vârstă de 29 de ani, care este luptătoare de wrestling, întâmpină mari probleme în viața personală.

Masha Slamovich, acuzată că și-a bătut iubitul

Dacă pe plan profesional, sportiva o duce bine, iată că de această dată, tânăra se confruntă cu acuzații dure. Akira, fostul ei partener, a dezvăluit că ar fi fost abuzat fizic de Masha Slamovich.

ADVERTISEMENT

Bărbatul are și fotografii în care e plin de răni la nivelul feței și chiar vânăt. Totodată, pe internet au apărut și niște capturi de ecran cu niște conversații. Ce s-ar fi întâmplat însă între cei doi și ce spune bărbatul, de fapt?

Alexander Atkisson, cunoscut ca Akira, este fostul partener al Masheri Slamovich, pe numele său real Anna Khozina. Cei doi au fost împreună o bună perioadă de timp, însă ulterior s-au separat.

ADVERTISEMENT

Cine a făcut publice imaginile

Cât despre imaginile cu presupusul abuz, Akira a afirmat public că un prieten ar fi păstrat respectivele fotografii timp de câteva luni înainte ca acestea să fie făcute publice. Iar imaginile sunt destul de dure.

ADVERTISEMENT

Bărbatul este . Totodată, acesta are tăieturi, dar și urme vizibile pe corp. Și, evident, vinovată pentru toate acestea ar fi Masha Slamovich, care a fost acuzată public că și-a bătut iubitul.

Ce se întâmplă mai departe? Dacă lucrurile se vor concretiza și într-adevăr, sportiva și-a abuzat fizic iubitul, aceasta riscă să aibă mari probleme în primul rând pe plan profesional.

ADVERTISEMENT

Masha Slamovich riscă să fie exclusă din TNA

Mai exact, Masha Slamovich riscă să fie exclusă din TNA. Precizări în acest sens au venit de la un purtător de cuvânt al Total Nonstop Action Wrestling (TNA). Acesta a precizat pentru Sports Illustraded, că organizația a deschis o anchetă internă în privința acuzațiilor care i se aduc sportivei.

Iar , atunci sportiva va avea mari probleme. „Tratăm orice astfel de acuzații cu maximă seriozitate și am început o anchetă internă.”, a precizat un oficial TNA.

Menționăm faptul că Masha Slamovich e cunoscută în TNA din anul 2021. Aceasta este o fostă campioană mondială TNA Knockouts și de trei ori campioană mondială la echipe. Sportiva nu a oferit până acum nicio reacție în fața acuzațiilor aduse.

Akira s-a gândit să se sinucidă

De cealaltă parte însă, fostul ei partener, Akira, face dezvăluiri cutremurătoare. Se pare că după despărțirea de sportivă, acesta a traversat momente dificile și chiar s-a gândit și la suicid.

„M-am trezit și am văzut asta și oamenii mă întreabă dacă sunt bine. Îmi vine să vomit, vreau să plec pentru totdeauna. Prietena mea s-a abținut luni de zile pentru că am rugat-o, iar eu nu aș fi spus niciodată nimic.

Am fost mințit în legătură cu finanțele și am cheltuit mai mult decât ar fi trebuit pentru că am crezut că ne chinuim împreună. N-aș fi spus niciodată nimic. Am dezvăluit experiențele mele anterioare de abuz sexual doar pentru că eram singur în Japonia”, a precizat bărbatul, relatează .