Sportiva celebră care a mai primit o lovitură puternică după divorț. Afacerea în care și-a pus speranțele s-a dovedit a fi un eșec

Ana Ivanovic, care de altfel este și o bună prietenă a faimoasei Sorana Cîrstea, traversează momente dificile. După ce a divorțat de soțul ei și credea că va pune pe picioare o afacere profitabilă, aceasta a mai primit o lovitură.

Ce s-a întâmplat cu afacerea dezvoltată de Ana Ivanovic

Fosta jucătoare de tenis, Ana Ivanovic a divorțat recent de soțul ei, Bastian Schweinsteiger. În 2022 însă, aceasta a decis să înceapă o afacere cu cosmetice, care părea cât se poate de profitabilă.

Iată că din păcate, anul 2025 se arată a fi un coșmar pentru sportivă din mai multe puncte de vedere. După despărțire, aceasta a fost nevoită să își ia adio și de la brandul său de cosmetice, ”Natural Performance”.

Proiectul sportivei era unul de suflet. Aceasta a avut mari speranțe în momentul în care la început. Norocul nu a fost însă de partea sa. Astfel, sportiva a anunțat că magazinul online se va închide de luna viitoare, iar brandul va dispărea.

„A venit timpul să ne luăm rămas-bun! Uneori, ‘la revedere’ înseamnă să faci loc pentru ceva nou. Călătoria noastră comună cu Ana Ivanović ‘Natural Performance’ ajunge la final.

Vom închide magazinul nostru online în luna noiembrie. Vă mulțumim din inimă pentru loialitate și pentru pasiunea voastră pentru o cosmetică simplă, dar de înaltă performanță.”, a scris Ana Ivanovic pe rețelele sociale.

De ce ar fi divorțat sportiva și soțul ei

Iar acest anunț trist vine chiar după ce Ana Ivanovic și Bastian Schweinsteiger au decis să divorțeze. Menționăm faptul că vestea a luat prin surprindere comunitatea fostei sportive.

Iar asta cu atât mai mult în contextul în care, conform presei internaționale, motivul separării ar fi fost o altă femeie. .

De altfel prezentatoarea a tot fost văzută în compania acestuia în emisiunile dedicate campionatului german sau Ligii Campionilor. Sportiva nu a comentat însă acest subiect delicat.

Ana Ivanovic s-a întors la Belgrad, Bastian Schweinsteiger a rămas în Germania

Pe de altă parte, Ana Ivanovic a decis să revină la Belgrad, alături de cei trei copii ai săi. De cealaltă parte, Bastian Schweinsteiger a decis să rămână în Germania, acesta având mai multe proiect de televiziune odată cu retragerea din fotbal.

Cei doi s-au căsătorit în 2016, iar lucrurile păreau că merg bine din ambele direcții. Acesta este și motivul pentru care . Se pare însă că timpul petrecut împreună ar fi avut un rol major.

Mai exact, relația dintre cei doi s-a răcit, având în vedere distanța. Sportiva era foarte implicată în competițiile sale de tenis. Astfel, acesta era nevoită să plece destul de des. De cealaltă parte, Bastian era nevoit să petreacă mult timp în cantonamentul echipei.