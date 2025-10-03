Sport

Sportiva celebră care a primit un val de mesaje de ură după ce a fost eliminată de la Beijing. Ce au putut să îi spună internauții: ”Nu ai talent, nu ai loc”

O celebră sportivă a ajuns să primească un val de mesaje de ură din partea internauților. Sunt persoane care i-au adresat cuvinte cât se poate de grele acesteia.
Valentina Vladoi
03.10.2025 | 17:44
Sportiva celebra care a primit un val de mesaje de ura dupa ce a fost eliminata de la Beijing Ce au putut sa ii spuna internautii Nu ai talent nu ai loc
Ce mesaje a primit Iga Swiatek după ce a fost eliminată de la Beijing. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik

Iga Swiatek a primit o serie de mesaje de ură pe care nu a putut să le treacă cu vederea. S-a întâmplat după eliminarea în optimile de finală ale turneului de la Beijing. Ce i-au spus unii internauți e de-a dreptul dureros.

Iga Swiatek, eliminată de la Beijing

Dacă pe 21 septembrie, sportiva a câștigat turneul de la Seul, după o finală cu Ekaterina Alexandrova, iată că la Beijing s-a întâmplat cu totul altceva. Mai exact, succesul nu a fost de partea polonezei.

Astfel, Iga Swiatek, în vârstă de 24 de ani, care este și numărul 2 în clasamentul WTA, a fost eliminată. Iar spre surprinderea sa, aceasta nu a primit vreun mesaj de încurajare, ci mai degrabă mesaje de ură.

Menționăm faptul că la Beijing, poloneza a trecut de Yue Yuan, dar și de Camila Osorio. Din păcate însă, în optimile de finală, ea a fost învinsă de Emma Navarro, în vârstă de 24 de ani, care este numărul 17 în clasamentul WTA.

Ce mesaje a primit celebra sportivă

Nu a fost suficientă eliminarea de la Beijing, pentru că mai departe, unele persoane au fost extrem de revoltate de prestanța sportivei pe teren. Astfel, la două zile de la meciul cu Navarro, Iga Swiatek, a publicat pe contul personal de Instagram mai multe capturi de ecran.

În ele pot fi observate mesaje pline de ură primite din partea mai multor utilizatori de pe platforma de socializare. Și se pare că unele persoane au folosit un vocabular cât se poate de dur în cazul ei.

Mai exact, aceasta a fost numită „transgen”, „dopată”, dar și ”lesbiană groaznică”. Alte persoane în schimb au criticat performanța ei de pe teren și au numit-o „jucătoare mediocră”.

Iga Swiatek, catalogată ca fiind o jucătoare ”mediocră”

Au fost persoane care i-au reproșat în mesaje sportivei că nu ar avea talent și că nici nu ar fi meritat să ajungă la Beijing. Iar seria de comentarii este una cu mult mai dureroasă din păcate.

„Nu ai disciplină, nu ai talent, nu ai abilitatea de a face ajustări, nu ai loc pentru a juca un stil diferit, nu ai putere mentală… sincer, e șocant”, a scris un utilizator. „Nu meriți să vii în China. Du-te înapoi în Polonia. Ai luptat așa împotriva lui Navarro. Rușine, ești într-un regres tot mai mare”, a adăugat altul.

Pentru că pe 10 octombrie este sărbătorită Ziua Mondială a Sănătății Mentale, Iga Swiatek a tras un semnal de alamă în acest context. Ea a vorbit despre abuzul din mediul online, care din păcate afectează în tăcere numeroși sportivi.

Deși nimeni nu vorbește despre acest subiect, sportul vine și cu părți triste, precizează ea. Astfel, există numeroase persoane celebre în lumea sportului care pot fi afectate de astfel de comentarii.

„În prezent, asta e o parte tristă a realității noastre din sport. Roboți, pariuri, dar și „fani”. Merită luat în considerare, mai ales că doar în câteva zile va fi Ziua Mondială a Sănătății Mentale”, a scris Swiatek, în dreptul capturilor de ecran.

