Sportiva celebră care în realitate ar fi bărbat! A fost catalogată drept ”cea mai puternică femeie din lume”, dar adevărul a ieșit la suprafață

”Cea mai puternică femeie din lume” ar fi în realitate bărbat. Un scandal uriaș a izbucnit în lumea sportului, iar subiectul a devenit unul cât se poate de controversat.
Valentina Vladoi
27.11.2025 | 23:59
Sportiva celebra care in realitate ar fi barbat A fost catalogata drept cea mai puternica femeie din lume dar adevarul a iesit la suprafata
Jammie Booker a pierdut titlul de ”cea mai puternică femeie din lume”. Sursă foto: Facebook / colaj Fanatik
Jammie Booker de la Strongman Games, supranumită ”cea mai puternică femeie din lume” a ajuns în centrul unui scandal monstru. Asta în contextul în care s-a aflat faptul că la naștere, aceasta a fost bărbat.

Cum a ajuns Jammie Booker ”cea mai puternică femeie din lume”

Amintim faptul că Jammie Booker, în vârstă de 29 de ani, a devenit ”cea mai puternică femeie din lume” în urma unei competiții din Arlington, Texas. Problema a apărut însă în momentul în care s-a aflat că aceasta nu a transmis că era ”trasngender”.

Mai departe, rivalele ei s-au revoltat, iar sportiva a fost descalificată. De aici a urmat un val de controverse. Official Strongman a transmis în mod oficial faptul că Jammie Booker a fost deposedată de titlul de „cea mai puternică femeie din lume”.

Aceeași sursă mai scrie faptul că Jammie Booker s-a născut bărbat, dar se identifica drept femeie. Iar acesta este un motiv clar pentru faptul că ea nu mai este eligibilă pentru premiu.

Reacția Official Strongman după ce adevărul a ieșit la suprafață

În comunicatul transmis, Official Strongman precizează că oficialii nu au știut aceste amănunte în primă fază. Totodată, sursa citată mai adaugă că regulile sunt clare și anume că toți concurenții trebuie să fie femei, încă de la naștere.

Official Strongman mai subliniază faptul că orice sportiv este primit în competiție. Pe de altă parte, este necesar ca lucrurile să se întâmple într-o manieră cât se poate de corectă pentru fiecare persoană în parte.

„Vrem să oferim un update legat de ce s-a întâmplat după Campionatele Mondiale Official Strongman Games 2025, care s-au desfășurat în Arlington, Texas, în acest weekend.

Se pare că un sportiv care este bărbat biologic, dar care se identifică acum ca femeie, a concurat în categoria destinată femeilor. Oficialii Official Strongman nu știau acest lucru înaintea competiției și am investigat de urgență după ce am fost informați.

Dacă am fi știut sau dacă acest lucru ar fi fost declarat în orice moment, înainte sau în timpul competiției, acest sportiv nu ar fi primit permisiunea de a concura în categoria destinată femeilor. Suntem foarte clari – concurenții pot participa doar în categoria sexului biologic înregistrat la naștere.

Official Strongman este incluzivă și mândră să organizeze evenimente care nu discriminează împotriva sportivilor pe baza caracteristicilor personale. Orice sportiv este primit. Dar este responsabilitatea noastră să asigurăm corectitudinea și să ne asigurăm că sportivii participă în categoriile destinate sexului înregistrat la naștere”, a mai transmis Official Strongman, conform Mirror.

Cine este în prezent „cea mai puternică femeie din lume”

Având în vedere ce s-a aflat despre Jammie Booker, titlul de ”cea mai puternică femeie din lume” i-a revenit sportivei Andrea Thompson. Aceasta are 42 de ani și nu s-a arătat neapărat fericită că a primit premiul.

Mai exact, aceasta a precizat că nu e mulțumită de conjunctură. Mai mult de atât, sportiva se teme ca nu cumva acest titlu să atragă și un val de ură asupra ei, având în vedere cele întâmplate.

„Acum eu sunt cea mai puternică femeie a lumii, dar mi s-a luat un moment de care trebuia să mă bucur. Chiar acum mă confrunt cu o mulțime de oameni care au o grămadă de lucruri negative de spus. Ar trebui să fiu în al 9-lea cer, plutind și sărbătorind”, a declarat britanica, potrivit New York Post.

Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
