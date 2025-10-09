Sportiva celebră care nu ar refuza să participe la ”Burlăciță” după ce s-a despărțit de iubit: ”Să scoată bani serioși”

Danielle Rose Collins are 31 de ani și recunoaște nu ar spune ”nu” dacă ar fi invitată să participe la ”Burlăciță”. Jucătoarea de tenis, care este și numărul 69 în clasamentul WTA, e pusă pe schimbări drastice de când s-a despărțit de iubitul ei.

Cine este Danielle Rose Collins

În ultimii ani, cariera celebrei sportive a fost una de senzație. Danielle Rose Collins a fost finalistă la Australian Open 2022. Anul trecut însă, ea a anunțat că se retrage din circuit.

Ultimul meci l-a jucat la US Open, însă din păcate a fost învinsă încă în primul tur de de Jaqueline Cristian, scor 2-6, 0-6. Deși inițial și-a anunțat retragerea, ulterior aceasta a revenit asupra deciziei, astfel că momentan nu este clar ce se va întâmpla.

Și nu doar pe plan profesional au existat schimbări. Danielle Rose Collins s-a despărțit recent și de iubitul ei, Bryan Kipp. Iar în prezent, sportiva ia în calcul mai multe propuneri, dacă acestea o să vină la un moment dat.

Sportiva ia în calcul să participe la ”Burlăciță”

Invitată la un Podcast, aceasta a spus că nu ar refuza să participe la o emisiune reality TV. Evident însă, depinde foarte mult de formatul emisiunii, dar și de sumele pe care aceasta le-ar putea încasa.

Danielle Rose Collins precizează că dacă ar fi să participe la ”Burlăciță”, spre exemplu, producătorii ar fi nevoiți să scoată din buzunar ”bani serioși”. Astfel, sportiva a dat de înțeles că ar putea accepta o astfel de provocare.

„M-aș gândi, poate, să particip la o emisiune reality TV, dar depinde. Adică, nu știu dacă și-ar permite să mă plătească. Înțelegi ce vreau să zic? Ar fi divertisment de top, un adevărat blockbuster, nu?

Ar trebui să scoată bani serioși ca să mă convingă să apar la o emisiune precum «Burlăcița» sau ceva asemănător. Pentru că da, adică, chiar m-aș gândi serios, dar unde aș face «Burlăcița»? În ce țară, crezi? Australia?”, a transmis Danielle Rose Collins într-un podcast.

Ce este ”Burlăcița”

Menționăm faptul că ”Burlăciță” este un format tv extrem de apreciat pe întreg globul. Practic în cadrul emisiunii, mai mulți bărbați încearcă să cucerească o femeie celebră pe parcursul mai multor săptămâni.

și de altfel a generat mare succes. Andreea Mantea, spre exemplu, a fost la un moment dat ”Burlăcița”, ajungând să fie curtată în cadrul emisiunii de mai mulți bărbați.

Revenind însă la Danielle Rose Collins, fie că va participa sau nu la un astfel de show, sportiva are cu ce se lăuda. Aceasta a câștigat nu mai puțin de 10 milioane de dolari din tenis.

Totodată, ea a mai câștigat și 4 turnee WTA, cea mai bună poziție ocupată în carieră fiind locul 7, în iulie 2022. , inclusiv Australian Open în 2022 și Roland Garros în 2020.