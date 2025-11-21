Sportiva celebră care s-a retras din tenis. A câștigat milioane de dolari din sport, dar acum s-a reprofilat

ADVERTISEMENT

Eugenie Bouchard a spus adio tenisului la 31 de ani. Sportiva s-a retras din tenis în vara acestui an, chiar după meciul jucat contra Belindei Bencic și nu regretă deloc alegerea făcută.

Câți bani a adunat Eugenie Bouchard din premii

Deși s-a retras destul de devreme, sportiva a reușit să adune o adevărată avere din premii. Mai exact, conform presei străine, canadianca ar fi câștigat nu mai puțin de șapte milioane de dolari.



Cât despre performanțe, cea mai bună clasare a ei în circuitul WTA a fost locul 5. ”Anul de aur” pentru Eugenie Bouchard a fost 2014. Atunci a atins semifinale la Roland Garros şi Australian Open, precum şi finala la Wimbledon.

Astfel, la doar 20 de ani, ea era considerată o mare speranță a tenisului. Iată însă că întreaga ei carieră avea să se încheie zece ani mai târziu, fără prea multe explicații.



Cu ce se ocupă Eugenie Bouchard după retragerea din tenis

Deși a renunțat la tenisul de performanță, Eugenie Bouchard continuă să fie activă. De altfel la câteva luni bune de la retragere, aceasta a hotărât să practice Pickeball. Ce presupune însă acest sport?



Practic se poate spune că Pickeball este o combinație între tenis, badminton și tenis de masă. În acest caz terenul este mai mic, iar sportul este mai puțin solicitant decât tenisul. Astfel, sportiva se descurcă de minune.

„Deși abia a început, Bouchard progresează rapid și concurează cu cele mai bune jucătoare de pickleball. Cu abilitățile ei remarcabile de tenis, își construiește deja un nume în pickleballul profesionist.



În afara terenului, Bouchard probabil călătorește în lume, face modeling sau își împărtășește pasiunea pentru modă”, au scris cei de la ppatour. Astfel, .

Cum și-a anunțat sportiva retragerea

Amintim faptul că anunțul retragerii sale a fost unul complet neașteptat. La acel moment, mulți au crezut că este o glumă, dar iată că în final, decizia sportivei a fost confirmată și oficial.

Eugenie Bouchard a făcut în primă fază o postare pe contul personal de socializare, dar ceva mai subtilă. „Vei știi când e timpul. Pentru mine e acum. Închei acolo unde a început totul: la Montreal”, a scris ea pe pagina oficială de Facebook.

Ulterior însă, ea a revenit cu o postare pe Instagram și a replicat amuzată: „Își anunță retragerea și apoi se duce la antrenament”, alături de un selfie pe terenul de tenis.

Menționăm faptul că la finele anului trecut, aceasta a trecut și printr-un moment neplăcut. Mai exact, Practic aceasta a primit o minge fix în ochi, lucru care a făcut-o să ia o pauză o perioadă.