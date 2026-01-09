Sportiva celebră care va participa la unul dintre cele mai controversate show-uri din Europa. Decizia sa i-a surprins pe mulți: ”Pregătiți-vă pentru dramă”

Sport

O celebră sportivă a anunțat oficial că va participa la unul dintre cele mai controversate show-uri din Europa. Inclusiv în România acest format este unul cunoscut.
09.01.2026
Sportiva celebra care va participa la unul dintre cele mai controversate showuri din Europa Decizia sa ia surprins pe multi Pregatitiva pentru drama
Rebekka Hauri va participa la „Temptation Island VIP 6”. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
Rebekka Hauri, faimoasa voleibalistă din Elveția, va participa la un show televizat. Acesta a generat mari controverse de-a lungul timpului, însă pentru sportivă nu pare a fi o foarte mare problemă.

Rebekka Hauri participă la „Temptation Island VIP 6”

Este vorba despre emisiunea „Temptation Island VIP 6”, care revine cu un nou sezon. Sportiva a făcut chiar ea însăși anunțul oficial și s-a arătat extrem de încântată de această provocare.

Menționăm faptul că acest show e unul dintre cele mai controversate din Europa. Pentru Rebekka Hauri însă este o oportunitate presărată cu tentații, dar și cu drame, după cum o spune chiar ea.

„Este oficial. Mă alătur noului sezon Temptation Island VIP 6. Începând din 6 octombrie, în fiecare luni pe RTL+. Pregătiți-vă pentru dramă, tentații și mult foc”, a scris sportiva pe Instagram.

Ce rol va avea sportiva în emisiune

Cât despre rolul său, în cadrul „Temptation Island VIP 6”, ediția germană, Rebekka Hauri va putea fi văzută în postura de „ispită”. Alături de ea vor mai fi de asemenea și alte femei singure.

Menționăm faptul că show-ul testează relațiilor unor cupluri celebre. Acestea locuiesc separat, în două vile, pe o insulă din Grecia. Iar tentațiile sunt cât se poate de mari, motiv pentru care emisiunea a și generat controverse de-a lungul timpului.

Și în România au fost difuzate show-uri similare în ultimii ani, însă nu chiar același format. Chiar și așa, părerile au fost mereu împărțire când a venit vorba de ispite și nu numai.

Rebekka Hauri a bifat și o colaborare cu Playboy

Revenind la Rebekka Hauri, sportiva în vârstă de 26 de ani evoluează pe postul de libero și este legitimată la Volley Köniz. În același timp, de-a lungul carierei, tânăra a jucat atât în Elveția, cât și în Statele Unite, la nivel universitar.

Și nu doar sportul a pasionat-o. Pe lângă activitatea sa de voleibalistă, aceasta este pasionată și de social media. Sportiva a reușit să adune o comunitate cât se poate de generoasă în mediul online.

Astfel, ea este urmărită de peste 300.000 de persoane pe Instagram. Printre altele, sportiva mai este activă și în modeling, streaming și reality TV. Iar pe lângă emisiunea la care va participa acum, ea a mai bifat o colaborare ”controversată” la un moment dat.

Mai exact, sportiva a colaborat cu cei de la Playboy. La acel moment, ea a fost prezentată ca o atletă care îmbină performanța sportivă cu studiile universitare și aparițiile media.

