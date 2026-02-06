Sport

Sportiva de la Jocurile Olimpice de iarnă care a apărut pe coperta unei reviste pentru adulți. E admirată de femei pentru îndrăzneala sa

O schioare care va concura la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina a pozat pentru o publicație dedicată bărbaților. Primește numeroase complimente pentru curajul său.
Alexa Serdan
06.02.2026 | 23:30
Sportiva de la Jocurile Olimpice de iarna care a aparut pe coperta unei reviste pentru adulti E admirata de femei pentru indrazneala sa
A pozat într-o revistă pentru adulți și acum apare la Jocurile Olimpice. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
Juliane Seyfarth este sportiva care va participa pentru a treia oară la Jocurile Olimpice de iarnă. Tânăra în vârstă de 35 de ani, originară din Germania, a apărut pe coperta unei reviste pentru adulți, în două ediții diferite.

De pe coperta unei publicații pentru bărbați la Jocurile Olimpice

Are conturi speciale pe Instagram și Best Fans, deși este într-o situație diferită de sportiva care și-a sponsorizat participarea la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina datorită contului de pe OnlyFans. Juliane Seyfarth nu are deloc inhibiții.

Pozează fără reținere în costum de baie sau îmbrăcată foarte sumar. Încinge imaginația bărbaților datorită aparițiilor sale în publicații dedicate acestora. A făcut o astfel de ședință prima oară în anul 2021.

Recent, a apărut o copertă din nou. A pozat pentru numărul special intitulat „Cei 30 mai frumoși sportivi olimpici”. Săritoarea cu schiurile se declară onorată de oportunitatea care i-a adus popularitate în online.

E recunoscătoare pentru șansa primită, dar și pentru că va participa din nou la Jocurile Olimpice de iarnă. Juliane Seyfarth este într-o formă fizică excelentă, precizând că are potențial la sărituri cu schiurile și în sport.

Sunt foarte fericită să fiu pe copertă. Mă simt onorată. A fost o excursie rapidă la plajă iarna, foarte distractiv. Nu vezi prea des poze cu sclipici și mingi de baschet. A fost chiar special”, a spus atleta conform sport.aktuality.sk.

Cum este văzută de fani sportiva

Săritoarea cu schiurile este una dintre cele mai frumoase sportive de la Jocurile Olimpice de iarnă. E conștientă de atuurile sale, motiv pentru care are mai multe pagini unde este urmărită de fani. Juliane Seyfarth e admirată de mulți.

La cei 35 de ani are o siluetă de invidiat datorită sportului pe care-l practică încă din copilărie. A fost mereu susținută în carieră de părinții săi, deși în prezent internauții nu sunt atrași numai de performanțele sportive.

Prin prezența sa în reviste pentru adulți și pe platforme online este complimentată adesea. Oamenii o sorb din priviri pe platforma secundară de pe Instagram, care poartă numele Nayeli Rose. Aici se prezintă în ipostaze artistice și extrem de îndrăznețe.

„Am separat aceste activități, alegând un nume de artist. În lumea săriturilor cu schiurile, sunt cunoscută ca Juliane, iar ceea ce fac în afara sportului merită o scenă separată.

Nu are nicio legătură cu sportul, este pur și simplu arta mea. Primesc zilnic multe mesaje frumoase. Comentariile bărbaților sunt drăguțe, dar femeile văd mai mult arta din spatele imaginilor.

Complimentele lor sunt mai speciale”, a explicat Juliane Seyfarth, scrie Bild. În aceeași notă, Lisa Buckwitz și Georg Fleischhauer se numără printre sportivii de la Jocurile Olimpice de iarnă care folosesc OnlyFans pentru a strânge fonduri pentru sportul lor.

