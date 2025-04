Sportiva desemnată „cea mai atrăgătoare femeie din lume” și-a șocat fanii cu transformarea sa: „Am muncit mult! Sunt mândră de corpul meu”

, și-a lăsat mască fanii de pe rețelele sociale. Ea a postat o fotografie în care a arătat progresul pe care l-a făcut la sală, iar transformarea e una vizibilă. Nici înainte nu arăta însă deloc rău.

Paige Spiranac și-a etalat fizicul pe social media

Desemnată „cea mai frumoasă femeie din lume” în 2022, Paige Spiranac se bucură de faima pe rețelele de socializare. Postările ei atrag mii de like-uri. Deși nu mai joacă în circuitul profesionist de golf, ea încearcă să rămână în formă.

Paige a tras tare la sală în ultima perioadă. Fosta jucătoare de golf a postat pe Twitter un colaj în care a arătat progresul. Ea s-a slăbit mult, iar fanii au complimentat-o în secțiunea de comentarii.

„Am trecut de la a-mi simți spatele lipit de coapse la asta. Am muncit mai mult ca niciodată în sală și am avut grijă și de dietă. Da, o să-l arăt cu mândrie! Sunt mândră de corpul meu și de cât de mult am muncit pentru a-mi atinge obiectivele de fitness”, a spus Paige pe Twitter.

„Tremuram ca o frunză, eram foarte emoționată”

Paige Spiranac a vorbit despre momentul în care s-a intersectat prima oară cu marele . Ea a recunoscut că a avut emoții uriașe, pe care a reușit să și le stăpânească. Aceasta a declarat pentru Daily Star:

„Am foarte multe povești mișto pe care mi-ar plăcea să le împărtășesc, dar, din păcate, mereu când spun ceva, apar tot felul de comentarii. Am fost o mare admiratoare a lui Tiger Woods. Este singurul om lângă care am fost incredibil de emoționată, la o lecție din cadrul unui eveniment caritabil organizat de el.

Tremuram ca o frunză, eram foarte emoționată, dar el a fost foarte drăguț. Ăsta e unul dintre momentele care m-au făcut să spun ‘Nu-mi vine să cred că asta e viața mea!’”.