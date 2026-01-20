Sportiva din Groenlanda care l-a luat în vizor pe Donald Trump. Ce a putut să spună despre președintele american

ADVERTISEMENT

Ukaleq Slettemark se pregătește pentru Jocurile Olimpice de iarnă, însă privește cu neliniște spre țara sa. Sportiva originară din Groenlanda, în vârstă de 24 de ani, l-a luat în vizor pe președintele american, Donald Trump.

Campioana mondială, părere sinceră despre Donald Trump

E una dintre cele mai cunoscute sportive din Groenlanda, un teritoriu dorit în prezent de statul american. Donald Trump nu este singurul care are o „obsesie” pentru această parte a lumii, alți cinci șefi de stat încercând cucerirea acestei întinderi.

Conflictul de pe această insulă de gheață este un motiv de îngrijorare în rândul cetățenilor, după ce . Ukaleq Astri Slettemark este o sportivă care nu vede cu ochi buni situația din țara sa. Aceasta și-a spus părerea sinceră.

Renumita campioană mondială la tineret în 2019 este conștientă că nu va mai primi acceptul să intre în SUA, însă nu a putut sta pe margine. Biatlonista a decis să dea cărțile pe față, în ciuda consecințelor care vor urma.

Mai exact, și-a exprimat dezacordul față de încercarea președintelui american de a prelua controlul asupra teritoriului natal prin forță militară. Mai mult decât atât, a comparat acest demers cu acțiunile lui Vladimir Putin în Ucraina.

„Nu voi mai intra în Statele Unite, dar este în regulă. Se spune că oamenii care-l critică pe Trump au nevoie de telefoane de unică folosință, iar eu sigur l-am criticat. E terifiant. Ne gândim la cel mai negru scenariu.

Mătușa mea nu mai poate dormi. Mama, ieri, a izbucnit în plâns de frică. Oamenii se gândesc că poate vor fi nevoiți să părăsească Groenlanda, pentru că nu va mai fi sigur de trăit acolo.

Suntem foarte speriați și foarte nervoși, pentru că nu poți vorbi așa despre o altă țară”, a dezvăluit Ukaleq Slettemark, citată de .

”Îmi susțin cuvintele”

a oferit apoi un interviu, unde nu s-a ferit să facă trimitere din nou la Donald Trump. După ce a ocupat locul 74 în cursa de Cupă Mondială a subliniat că îi este teamă pentru ceea ce se întâmplă acum acasă.

„De obicei, oamenii vor să vorbească cu mine despre rezultatele mele, dar acum am spus întâmplător câteva lucruri, inclusiv despre Trump, care, desigur, stârnesc interes.

Însă îmi susțin cuvintele”, a spus Ukaleq Slettemark, într-un interviu pentru Dagbladet, conform . Ulterior, a transmis că ce se întâmplă în momentul de față în politică este extrem de grav.

Totodată, a ținut să sublinieze că îi place Groenlanda așa cum este acum. Campioana olimpică a menționat libertatea pe care o au oamenii, teritoriul autonom fiind ocupat de o populație de aproximativ 56.600 de persoane.

Cine este sportiva care l-a luat în vizor pe Donald Trump

În altă ordine de idei, sportiva este cunoscută pentru faptul că a câștigat aurul la 10 km individual la Campionatele Mondiale de biatlon pentru juniori 2019. A debutat la Cupa Mondială de la Hochfilzen pe 11 decembrie 2020.

De asemenea, Ukaleq Slettemark a participat la Campionatele Mondiale de biatlon din 2021, desfășurate la Pokljuka, Slovenia. În altă ordine de idei, aceasta este încântată că s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026.

„Se simte foarte special să concurezi pentru Groenlanda zilele acestea. Trimit dragoste tuturor celor de acasă, rămâneți puternici și rezistenți”, este mesajul pe care l-a lăsat pe Instagram.