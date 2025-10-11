Sportiva din România care a renunțat la întreaga carieră și faci bani mulți pe o platformă pentru adulți. A participat inclusiv la Jocurile Olimpice, însă acum a lăsat totul în urmă

Alexandra Ianculescu a decis să renunțe la sportul profesionist. Deși a avut rezultate remarcabile de-a lungul carierei sale și a participat inclusiv la Jocurile Olimpice, aceasta s-a reprofilat.

Ce s-a întâmplat cu Alexandra Ianculescu

Alexandra Ianculescu a fost o patinatoare de excepție. De altfel sportiva a ajuns și la Jocurile Olimpice de iarnă din 2018. Deși are doar 34 de ani însă, aceasta a decis să lase sportul deoparte.

A renunțat la patinaj, însă continuă să fie atrasă de sport. Aceasta adoră ciclismul, spre exemplu. Totuși, pentru că avea nevoie de bani, fosta patinatoare a căutat soluții și a luat o decizie neașteptată.

Cu alte cuvinte, Alexandra Ianculescu are acum o carieră mult mai ”bănoasă”. Ce face mai exact? Are un cont deschis pe o platformă pentru adulți .

Cum a ajuns fosta patinatoare să își deschidă un cont pe o platformă pentru adulți

Corriere dello Sport scrie că în 2021, Alexandra Ianculescu avea nevoie de bani, astfel că . Acolo, cei care aleg să plătească un abonament lunar pot vedea postările sportivei.

Iar ideea ei s-a dovedit una cât se poate de profitabilă în timp. Astfel, românca a depășit problemele financiare pe care le avea și acum trăiește fără griji. Și chiar ea a recunoscut că viața i s-a schimbat din acel moment.

Alexandra Ianculescu a observat că primește o mulțime de aprecieri pe Instagram. De aici i-a venit ideea să își încerce norocul. A ajutat-o și faptul că știa mai multe limbi străine, astfel că a mers înainte.

Cum s-a schimbat viața fostei patinatoare după decizia luată

Fosta patinatoare spune că viața ei a început să se schimbe încă din prima lună de încasări. Iar anterior nu i-a fost deloc ușor. Alexandra Ianculescu spune că pentru a putea merge la Jocurile Olimpice a avut nevoie de trei job-uri.

Astfel, a traversat momente destul de dificile. Cât despre noua ei activitate, în primă fază se temea de ce vor spune ceilalți. Ulterior însă, fosta sportivă și-a dat seama că avea nevoie de un surplus financiar și că a ajuns să îi și placă ceea ce face.

”În 2021, am decis să-mi deschid un cont pe platformă după ce am văzut câte aprecieri primesc fotografiile mele de pe Instagram, iar oamenii îmi spuneau că trebuie să o fac. Am crezut că e o glumă la început, mai ales că au am muncit foarte mult ca sportivă, am învățat multe, vorbesc multe limbi străine.

După prima lună de încasări, viața mea s-a schimbat în bine. În trecut, pentru a putea participa la Jocurile Olimpice, ajunsesem să am trei locuri de muncă. La început, m-a interesat ce spun oamenii, dar apoi am realizat că opiniile lor nu-mi plătesc facturile, așa că fac doar ce îmi place”, a declarat Alexandra Ianculescu, potrivit .